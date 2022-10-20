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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyev'den halter şov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte temelini attıkları Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların ortak projesi olan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Program sırasında Spora düşkünlüğüyle bilinen Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyev'den halter şov
Ekleme: 20.10.2022 - 15:03 Güncelleme: 20.10.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyev'den halter şov
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte 26 Ekim 2021’de temelini attıkları Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi’nin ilk etabının açılış törenine katıldı. İki lider, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan’da hayata geçirilen Dost Agropark’ta incelemelerde bulundu.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 'Havalimanı Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Cebrayıl ilindeki Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ve Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi’nin temel atma törenlerine katılacak. Erdoğan, Aliyev ile Cebrayıl ilini ziyaret edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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