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Bartın'daki maden ocağındaki deliller savcılığa teslim edildi

41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada ekipler tarafından el konulan delil niteliğindeki maden işçilerine ait eşyalar ve evraklar adliyeye getirildi.

Ekleme: 20.10.2022 - 11:29 Güncelleme: 20.10.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Bartın'daki maden ocağındaki deliller savcılığa teslim edildi
Türkiye, Bartın'da 14 Ekim akşamı yaşanan maden faciasıyla sarsıldı.

Amasra'daki maden ocağında grizu kaynaklı yaşanan patlamada 11 işçi yaralanmış 41 işçi de hayatını kaybetmişti.

Türkiye’nin yüreğine ateş düşüren patlama ile ilgili hemen savcılar görevlendirildi.

Olaya ilişkin Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Teknik cihazlara el konuldu
İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzman personelden oluşan özel bir ekip, bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladı.

Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konuldu.

İfadeler alınmaya başladı
Öte yandan 6 savcının ve 4 bakanlık müfettişinin görevlendirildiği soruşturmada görevli amirler, mühendisler ile yer altı ve yer üstü işçileri kapsayan çalışanların ifadesi alınmaya başlandı.

Deliller adliyeye getirildi
İHA'nın aktarımına göre; son olarak patlamanın yaşandığı maden işletmesinde polis ekiplerince el konulan şehit ve yaralı madencilerin baretlerinde bulunan GPC çipleri, madenci baret feneri, dijital bazı materyaller ile evraklardan oluşan deliller Amasra Adliyesine getirildi.

Adliyeye taşınan deliller incelenmek üzere savcılıkça emanete alındı.
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