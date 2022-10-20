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Beyaz Gazete
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Adaylığa hazırlanan Akşener'den İmamoğlu ile sır görüşme...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça reddeden ve son günlerde partilileri tarafından 2023 için aday gösterilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gümüşhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Akşener, geçtiğimiz günlerde adaylık için İmamoğlu'nu işaret etmiş, İBB Başkanı ise Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini duyurmuştu. Akşener'in İmamoğlu ile birlikte yaptığı Gümüşhane çıkarması, tüm dikkatleri üzerine toplarken, ikilinin otelde yemek yemesi de akıllarda soru işareti bıraktı. .

Adaylığa hazırlanan Akşener'den İmamoğlu ile sır görüşme...
Ekleme: 20.10.2022 - 21:23 Güncelleme: 20.10.2022 - 21:39 / Editör: Ozge Selin
Adaylığa hazırlanan Akşener'den İmamoğlu ile sır görüşme...
Türkiye, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine girdi.

Adaylık konusunda çalışmalarına hız veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'ye 'icazet' ziyaretinde bulundu. Bilim insanları ile görüştüğünü söyleyen CHP lideri, gizemli bir şekilde beraberindeki gazetecileri de atlatarak, 8 saat ortadan kayboldu.

Kılıçdaroğlu, geride kalan gün, ziyaret konusunda kendisini eleştirenlere, 'Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin.' diyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, partilileri tarafından son günlerde aday gösteriliyor.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması durumunda, 'karşı aday' olacağını öne sürmüştü. Yarkadaş, 'Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir.' demişti.

Adaylığa hazırlanan Akşener'den İmamoğlu ile sır görüşme...

İYİ PARTİ'DEN ABD'YE 'İCAZET' SEFERİ: KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA 'HABURGER' GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı fiyaskonun gölgesinde İYİ Parti heyeti de ABD'ye icazet yoklayama gitti.

ABD'ye giden heyette bulunan İYİ Partili Ahmet Erozan, konuya ilişkin katıldığı canlı yayından Kemal Kılıçdaroğlu'na bomba bir göndermede bulunarak 'Vallahi hamburger yemiyorum' ifadelerini kullanıp kahkahalar attı.

Erozan'ın bu tavrı yayında bulunan CHP'lileri bir hayli kızdırdı.

Bilindiği üzere CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'deki kayıp 8 saatini 'hamburger yiyordum' diyerek gerçiştirmeye çalışmıştı.

Adaylığa hazırlanan Akşener'den İmamoğlu ile sır görüşme...

HER SEFERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YOLUNA TAŞ KOYUYOR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki çekişme uzun bir süredir devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor.

'Kazanacak bir isim aday olmalı' söylemine sığınan Akşener, 'Aklı başında, devlet deneyimi olan bir isim aday olmalı' diyerek Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı veriyor.

Üstelik bu tutumu kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açarak yapıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giderek gösteriyor.

OTELDE AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKAN YEMEK

Tüm bu gelişmelerin ışığında Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi açılış sonrası Gümüşhane'de bir otele geçerek yemek yediler.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde şerh koyan Meral Akşener'in İmamoğlu ile birlikte yaptığı Gümüşhane çıkarması tüm dikkatleri üzerine toplarken, ikilinin otelde yemek yemesi de akıllarda soru işareti bıraktı.

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