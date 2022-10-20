  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

60 yıllık kocasını öldüren 76 yaşındaki kadının cezası belli oldu

Ankara’da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'e (76), 16 yıl 8 ay ev hapsi cezası verildi.

Ekleme: 20.10.2022 - 17:17 Güncelleme: 20.10.2022 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
60 yıllık kocasını öldüren 76 yaşındaki kadının cezası belli oldu
Mamak ilçesine bağlı Bahçelerüstü Mahallesi'nde, geçen yıl ocak ayında Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığı ve bıçakla üzerine yürüdüğünü iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mevlüde Akgün hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Akgün ve avukatı katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Akgün, "Ben zarar vermedim" dedi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, Akgün'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Akgün'ün cezası daha sonra eylemi 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirildi. Ayrıca sanığın yaşı, sağlık sorunu ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Sanık hakkında ceza süresi boyunca 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartı uygulandı.
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
Elon Musk'tan sosyal medyayı sallayan SİHA açıklaması!
Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi içi boş bir gezi
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyev'den halter şov
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Kocaeli'de HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı
Adayım diyemiyor ‘canlı yayına gel’ diyor: CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyormuş
MSB: Kimyasal silah TSK envanterinde bulunmamaktadır
Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması: Kendi sınıfında piyasada rekabet edecek
Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Karadeniz gazında heyecanlandıran paylaşım: Akıllara hayallere sığmaz
Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak
100 örgüt yöneticisine çarpı! MİT tek tek indiriyor
Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor
Bakan Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.