  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şırnak'ta Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı

Dün başlayan ve bölgede 12 tabur, 125 tim, 1600 personelin katılacağı kış operasyonları için tüm planlamaların yapıldığını belirten Bakan Soylu, operasyonların 15 Nisan'da son bulacağını duyurdu.

Şırnak'ta Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı
Ekleme: 2.10.2022 - 10:03 Güncelleme: 2.10.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı
Kahraman Mehmetçik, 2022-2023 sonbahar kış operasyonlarıyla terörist avını açtı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı 'dağların erleri' olarak nitelendirilen komando birlikleri, yaz boyunca sürdürdüğü başarılı operasyonlarına sonbahar kış operasyonlarıyla devam edecek.

1 Ekim'de başlayan ve terör örgütünün nefesini kesecek operasyonlar, 15 Nisan'a kadar sürecek...

98 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılış töreninde konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını, ilkbahar-yaz Eren operasyonlarında ise 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

1600 personel görevde
Öte yandan Bakan Soylu, Şırnak'ta başlayan operasyonda 12 tabur, 125 tim, 1600 personelin Kaval Dağı-Bestler Dereler'de görev alacağını açıkladı.

'2 terörist daha sarı torbaya girdi'
Bakan Soylu, 'İnşallah 15 Nisan'a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir, bu büyük milletindir.

Dün başlayan operasyonlarda 2 terörist daha sarı torbaya girmiştir. İki teröristin de kırsal yapılanmaya dahil olduğu tespit edilmiştir.'

Arnavutköy’de İSKİ’nin açtığı çukur kazaya neden oldu
Altılı masa bugün yeniden toplanıyor: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisini beğendi
Asos'a hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı
Endonezya Ligi'nde ortalık karıştı: 100'ü aşkın taraftar hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete
Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!
Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru ve esir takası başarısına övgü: Türkiye sayesinde yapıldı
Avrupa tedirginlikle bekliyordu: Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu
Başkan Erdoğan TBMM'de! 6. Yasama yılı başlıyor...
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!
Miçotakis'e soğuk duş: ABD üsleri Yunanistan'da krize neden oldu! 'Hata ettik'
Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD'den Ukrayna'ya şok etkisi yaratacak açıklama....
Belediyenin ihmali iki ölüm getirdi: Kardeşinin acısına 10 gün dayanabildi
Adana'da DEAŞ operasyonu! Örgütün sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı
Putin'den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak!
Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını kınayan BMGK taslağını veto etti!
Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı