FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira...
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardından yasa dışı yollardan kaçarak Almanya’ya yerleşen FETÖ’cü Cevheri Güven, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “yeğeni” olduğu yalanını ortaya attı.
FETÖ'cü Cevheri Güven'in bu iftirasına karşılık Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yapımcı Mehmet Bozdağ arasında uzaktan yakından herhangi bir akrabalık söz konusu olmadığı belirtildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Yapımcı Mehmet Bozdağ ise Kayseri'de dünyaya geldi.
Sadece soyadları aynı
Bakan Bozdağ ile yapımcı Bozdağ'ın sadece soyadları aynı. Bu durumun açıkça bilinmesine rağmen FETÖ'cü Cevheri Güven yayınladığı bir videoda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a iftira atarak yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yeğeni olduğu yalanını söyledi.