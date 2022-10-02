FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira...

FETÖ'cü Cevheri Güven'in bu iftirasına karşılık Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yapımcı Mehmet Bozdağ arasında uzaktan yakından herhangi bir akrabalık söz konusu olmadığı belirtildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Yapımcı Mehmet Bozdağ ise Kayseri'de dünyaya geldi.Sadece soyadları aynıBakan Bozdağ ile yapımcı Bozdağ'ın sadece soyadları aynı. Bu durumun açıkça bilinmesine rağmen FETÖ'cü Cevheri Güven yayınladığı bir videoda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a iftira atarak yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yeğeni olduğu yalanını söyledi.