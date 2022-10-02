Arnavutköy’de İSKİ’nin açtığı çukur kazaya neden oldu

İSKİ’nin yol çalışması sonrasında kapatılmayan çukur, bir adrese sipariş götüren motor kuryenin kaza yapmasına neden oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde İSKİ'nin 3 ay önce yapmış olduğu çalışma sonrasında yoldaki çukur kapatılmadı.Çukuru fark etmeyen motosikletli bir kurye, dün gece seyir halindeyken kaza yaptı.Çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.İHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden Cahit Gökçe, “Burası 2-3 aydır bu şekilde duruyor. Burada her gün kaza oluyor, buraya bakmalarını istiyoruz. Buraya yöneticilerimiz sadece seçimden seçime geliyor, başka zaman gelmiyorlar. Burayı yapmalarını rica ediyoruz. Dün akşam olan kazada motosikletli son anda kendisini kurtarmış.” dedi.