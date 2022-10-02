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Beyaz Gazete
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Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!

Altılı masanın ikinci tur görüşmelerinde ilk toplantı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Altı parti lideri, toplantıdan yine ortak bir aday çıkaramadı.

Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!
Ekleme: 2.10.2022 - 22:39 Güncelleme: 2.10.2022 - 22:52 / Editör: Ozge Selin
Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan 'Altılı Masa', CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

Görüşme sonrası altı siyasi parti genel başkanı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada bir kez daha 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' vurgusu yapıldı.

Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!

ADAY ÇIKMADI

Toplantıdan bir kez daha Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda ortak bir aday çıkmadı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapılan açıklamada, ''Kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız ki; 6'lı masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacaktır. 6'lı masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır. '' denildi.
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Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!
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