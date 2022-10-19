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Ukrayna’yı karanlığa gömme planı

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’nın 10 Ekim’den beri arttırdığı füze ve kamikaze dron saldırılarında elektrik santrallarının yüzde 30’unun hasar gördüğünü açıkladı. Başkent Kiev ve birçok kentte elektrik kesintileri yaşanırken Putin yönetiminin Batı’ya yönelik yeni bir göç dalgası tetiklemek istediği öne sürülüyor.

Ukrayna’yı karanlığa gömme planı
Ekleme: 19.10.2022 - 13:23 Güncelleme: 19.10.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna’yı karanlığa gömme planı
Sekiz aydır devam eden Ukrayna savaşında cephede Kiev yönetimini dize getiremeyen Rusya, 10 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde komşu ülkeyi taş devrine taşıyacak altyapıyı imha saldırılarına devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 8 günden beri aralıksız devam eden hava saldırılarında Ukrayna'daki enerji altyapısının yüzde 30 oranda devre dışı kaldığını açıkladı.

SANTRAL VURULDU
Rusya'nın Ukrayna altyapısını hedef alan hava saldırıları dün de devam etti. Sabah saatlerinde başkent Kiev'e elektrik sağlayan önemli termik santral isabet alarak devre dışı kaldı. Şehrin birçok semti elektriksiz kalırken Kiev metrosu birkaç saatliğine durduruldu. Hava saldırıları sonucu elektrik sisteminin hasar görmesi yüzünden başkentten başka şehirlere giden tren seferleri de durdu.

ELEKTRİK-SU YOK
Benzer durum Ukrayna'nın güneyindeki Dnipro şehrinde de yaşandı. Rusya'nın füze saldırıları neticesinde buradaki termik santralla dağıtım trafosu zarar gördü. Dün saat 10.00 itibarıyla Dnipro bölgesinde elektrik tamamen kesildi. Dinyeper Nehri'nde bulunan pompa istasyonuna düzenlenen ikinci saldırıyla halka su dağıtımı yapan istasyon da devre dışı kaldı.

ZELENSKİ'NİN İTİRAFI
Ukrayna lideri Zelenski, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “10 Ekim tarihinden bu yana düşman, sivil halk açısından hayati öneme sahip altyapıya zarar vermeye devam ediyor. Ülkemizde elektrik santrallarının yüzde 30'luk bölümü şu an devre dışı. Kimi santrallar tamamen yok edildi, kiminin büyük tadilat görmesi gerekiyor. Saldırgan Rusya'nın ne zaman duracağı bilinmediği için önümüzdeki dönemde Ukrayna çapında ciddi elektrik kesintisine gitmek zorunda kalabiliriz. Sırasıyla hangi bölgelerde kesinti uygulanacağı önceden halka duyurularak tedbir almaları için zaman tanınacak” dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMEYİZ
Rusya'nın uyguladığı insanlık dışı savaş yöntemlerine rağmen boyun eğmek niyetinde olmadıklarını da tekrarlayan Zelenski, “Düşman sivil hedefleri vurarak bize diz çöktüreceğini düşünüyorsa yanılıyor. Sadece Ukrayna halkının kendilerine olan kin ve nefretini arttırıyorlar. Putin ile görüşmemiz 10 Ekim'den sonra daha da imkânsız hal almıştır” dedi.

İRAN VE RUSYA KABUL ETMİYOR
Öte yandan Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı yüzlerce İran yapımı ‘Şehit-136' tipi kamikaze dron kullandığı yönündeki iddialar tartışılmaya devam ediyor. Batılı ülkeler Tahran'ı suçlarken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “İnsansız hava araçları üzerinde Rusça yazıları herkes gördü. Bunların İran menşeli olduğunu gösteren delil yok” dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise ”İthamların giderilmesi için Ukrayna'yla görüşmeye hazır olduklarını” kaydetti. Bu arada Almanya'nın kısa süre önce verdiği ‘İris-T' hava savunma sistemi, Kiev'de düşman füzelerine karşı devreye girdi.

Ukrayna'da Rus saldırılarında İran kamikaze dronlarının da kullanılması üzerine bir grup Ukraynalı genç, Kiev'deki İran büyükelçiliği önünde eylem yaptı.
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