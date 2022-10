MÜSİAD'dan ABD'ye iş fırsatlarına kapı aralayan ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) açıklamasına göre, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Davut Altunbaş, Gökhan Yetkin, Hıfsı Soydemir, Halit Kerim, Selim Sar, Abdullah Bozatlı ve MÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Cihad Terzioğlu'ndan oluşan MÜSİAD heyeti, ABD İş Seyahati Programı kapsamında ABD'nin New Jersey ve New York eyaletlerinde temaslarda bulundu.Programın ilk gününde New Jersey, Paterson'da MÜSİAD üyeleri ve bölgedeki iş insanları ile bir araya gelen Genel Başkan Asmalı, bölgedeki iş ve ticaret yaşamına yönelik istişareler gerçekleştirdi. MÜSİAD ABD Başkanı Murat Güzel ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe ayrıca, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ve Prospect Park Belediye Başkanı Mohammed Khairullah da katıldı.MÜSİAD çalışmalarının paylaşıldığı ve iş birliğinin güçlü ticari ve kültürel bağlara katkı sağlayacağı vurgulanan toplantı sonrası MÜSİAD heyeti, bir dizi üye ziyareti gerçekleştirerek, bölgedeki MÜSİAD üyelerinin çalışmalarına yönelik bilgi aldı.Ziyarette ayrıca, MÜSİAD Amerika Bölge Başkanı Ahmet Cihaner, MÜSİAD ABD Üyesi Yavuz Orta, MÜSİAD ABD İcra Direktörü Jimmy Cüneyd ve MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakmak hazır bulundu.MÜSİAD HEYETİNDEN TÜRK EVİ'NE ZİYARETABD İş Seyahati Programının ikinci gününde ise New York'ta temaslarını sürdüren MÜSİAD heyeti, New York Türk Evi binasında bulunan Türkiye New York Başkonsolosluğu ve New York Ticaret Odası'nı ziyaret etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, Başkonsolos Reyhan Özgür ile bir araya gelerek, ABD iş seyahatine ilişkin ziyaretin Türkiye-ABD ticari ilişkilerine ivme kazandıracak girişimlere zemin hazırlamasını hedeflediklerini aktardı. Başkan Asmalı ayrıca, ABD'nin doğu bölgesinin lojistik açıdan Türkiye'ye olan yakınlığı ile büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.Daha sonra Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe ile görüşen Asmalı, bölgedeki iş ve ticaret yaşamına ilişkin istişarelerde bulunurken, MÜSİAD'ın ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği çalışma ve projelere yönelik bilgi paylaşımı yaptı.Asmalı, görüşme sonrası Türk Evi'ni gezerken, Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan kompleksin barındırdığı ticari unsurlar ve kültürel galeriler ile Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağladığını vurguladı.New York Türk Evi binasında gerçekleştirilen temaslar sonrası ABD'nin köklü hukuk şirketlerinden olan ve Türkiye'den kaçırılan birçok tarihi eserin iadesinde önemli rol oynayan Herrick Feinstein'ın Türkiye Masası Eş Başkanı Barbaros Karaahmet ile bir araya gelen MÜSİAD heyeti, uluslararası tahkim ve uluslararası hukuk çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.MÜSİAD heyeti ayrıca, MÜSİAD ABD Başkanı Murat Güzel'in şirketi Natural Food Group'u da ziyaret ederek, ABD'de ticaret fırsatları, pazarlama stratejileri ve satış alanındaki detaylara yönelik sunumu dinledi.MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI, BM DAİMİ TEMSİLCİSİ FERİDUN SİNİRLİOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİMÜSİAD heyeti, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi. Görüşmede MÜSİAD'ın küresel ölçekte yürüttüğü teşkilat çalışmaları yanında, diplomatik ilişkiler vizyonu ve ticari diplomasi faaliyetleri ele alındı.Büyükelçi Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin BM Genel Kurul çalışmalarını ve küresel gelişmelere yönelik çabalarını aktardığı görüşmede, MÜSİAD'ın çok katmanlı olarak yürüttüğü teşkilatlanma faaliyetlerinin ve ticaret diplomasisinin önemine değinerek, küresel gelişmeler ışığında uluslararası ticaretin geleceğine ilişkin konular istişare edildi.MÜSİAD HEYETİ, ABD MAARİF OKULU'NU ZİYARET ETTİMahmut Asmalı ve beraberindeki MÜSİAD heyeti, yoğun ticari ve diplomatik temaslarına New Jersey'de bulunan ABD Maarif Okulu ziyaretiyle devam etti. Maarif Vakfı Direktörü Ahmet Celal Özdemir ile bir araya gelen MÜSİAD Genel Başkanı, eğitim alanındaki projeler ve çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.Asmalı, ABD Maarif Okulu'nda gerçekleştirilen görüşmeler sonrası öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Asmalı daha sonra okulda eğitim gören gençlerle basketbol ve voleybol oynadı.Daha sonra New Jersey'de bir dizi üye ziyareti gerçekleştiren MÜSİAD heyeti, Delaware'e geçerek, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen istişare toplantısında MÜSİAD ABD üyeleri ile bir araya geldi.