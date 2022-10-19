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İşçi servisi bariyerlere saplandı: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybedilen işçi servisinin bariyerlere ok gibi saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 19.10.2022 - 10:13 Güncelleme: 19.10.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
İşçi servisi bariyerlere saplandı: 1 ölü, 5 yaralı
Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep Çevreyolu Doğu Gişeleri Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Uzun idaresindeki 27 S 3787 plakalı işçi servisi, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yolu ikiye ayıran bariyerlere ok gibi saplandı.

Meydana gelen feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışanları güçlükle çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede, araç içerisinde bulunan Mehmet Can Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Can Açıkgöz'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İşçi servisi bariyerlere saplandı: 1 ölü, 5 yaralı
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