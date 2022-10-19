Gaziantep’te bir aileyi dağıtan feci kazada 3 kişi öldü

Gaziantep Nurdağı karayolu mevkiinde meydana gelen olayda, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan İmdat A.'nın sürücülüğünü yaptığı otomobile, kum ocağından çıkan ve sürücüsü bilinmeyen inşaat malzemleri yüklü kamyon çarptı.Yaşanan kazanın ardından ortalık can pazarına döndü.Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, trajedik kaza sonucu sürdüğü otomobilin içerisinde sıkışan 47 yaşındaki İmdat A. ile eşi Necla A. ve 7 yaşındaki çocukları Kerem A.'yı sıkıştıkları araçtan çıkardı.Otomobilden çıkarılan anne-baba ve çocuğa yapılan kontroller sonucu üçünün de hayatını kaybettiği belirlendi.Talihsiz olay sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve çocuğun cenazeleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve cenazeler, Adli Tıp'ta yapılan kontrollerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.İHA'nın haberine göre, kamyonetin otomobile çarptığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.