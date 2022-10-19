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BM: 2006’dan beri Batı Şeria’daki 'en ölümcül yıl'

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Lucia Elmi, yaptığı yazılı açıklamada, “2022, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinliler için aylık ortalamaya göre 2006'dan bu yana en ölümcül yıl oldu.” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 19.10.2022 - 20:23 Güncelleme: 19.10.2022 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
BM: 2006’dan beri Batı Şeria’daki 'en ölümcül yıl'
Birleşmiş Milletler (BM), 2022 yılının 2006'dan beri Batı Şeria'daki “en ölümcül yıl” olduğunu ve İsrail ordusunun “orantısız güç kullanımının endişe yarattığını” açıkladı.

Açıklamada, “yıl başından bu yana Batı Şeria'da 26'sı çocuk en az 105 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü” kaydedildi.

Buna göre, aylık ortalama Filistinli can kaybı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 57 arttığına dikkat çekilerek, “Batı Şeria'daki Filistinlilerin, on İsrailli sivili, üç yabancıyı ve dört İsrail askerini öldürdüğü” belirtildi.

Ekim ayında altı Filistinli çocuk öldürüldü

Açıklamada, “Sadece ekim ayının başından bu yana, İsrail güçleri, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki arama ve gözaltı operasyonlarında ve karşılıklı ateş açılan çatışmalarda altısı çocuk 15 Filistinliyi öldürdü. Bunlar genellikle (Yahudi) yerleşimcilerin Filistinlilere ve onların köylerine saldırmasından sonra gerçekleşti.” bilgisi paylaşıldı.

İşgalci İsrail orantısız güç kullanıyor

İsrail askerlerinin orantısız güç kullandığına da işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bazı durumlarda, bu mağdurların, ölümcül güç kullanımını haklı çıkaracak somut veya yakın bir tehdit oluşturmadığının görülmesi, orantısız güç kullanımı konusunda endişe yaratıyor.”
Ayrıca açıklamada, “Bu endişe verici duruma ek olarak”, BM'nin, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı “Hareket kısıtlamalarının artmasından endişe duyduğu” vurgusu yapıldı.

Açıklamada, “Bu ayın başlarında, Nablus (Batı Şeria) ve Doğu Kudüs'teki kontrol noktalarında iki İsrail askerinin vurularak öldürülmesinden sonra, İsrail güçlerinin hareket özgürlüğüne ciddi kısıtlamalar getirerek birçok insanın sağlık hizmetlerine, eğitime ve geçim kaynaklarına erişimini sınırladığına” dikkat çekildi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik saldırılarında 'büyük artış görüldüğüne' işaret edilen açıklamada, 'İsrail makamlarının, tüm Filistinlilerin korunmasını sağlamak için yasal sorumluluğu bulunduğu' vurgulandı.

İsrail makamlarından, BM yetkilisinin açıklamasına ilişkin yorum yapılmadı.
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