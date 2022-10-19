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Bakan Karaismailoğlu'ndan Li-Fi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, haberleşme uydularının sağlayacağı iletişim ortamında 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine, Li-Fi, yani yüksek enerjili LED teknolojileri kullanılacağını söyledi.

Ekleme: 19.10.2022 - 13:52 Güncelleme: 19.10.2022 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu'ndan Li-Fi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen, 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Taha Yücel'in katılımıyla başladı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, hızla ilerleyen dijital çağda, her 10 yılda büyük sıçramalar yaşandığına dikkati çekerek, metaverse ile NFT ve kripto paraların kullanılmasının da hızlandığını söyledi.

Sanal sektörün, oyunlarla birlikte savunma sektöründe de boy göstermeye başladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Metaverse'deki bu hareketlilikle veri güvenliği daha da öne çıktı. Bunun yanında, gizlilik ve mahremiyet konusunda kaygılar başladı. Gerçek hayatta suç kabul edilen her türlü eylem, dijital dünyada pervasızca yapılmaktadır." diye konuştu.

Wİ-Fİ YERİNE, Lİ-Fİ GELİYOR

Karaismailoğlu, Haziran 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20’de olduğunun tespit edildiğini kaydederek, ayrıca, Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada da Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin haberleşme altyapısını, devlet aklı ile planladıklarını, akademik ve bilimsel zeminde değerlendirdiklerini ve kamu-özel sektör iş birlikleri ile hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımı planladıklarını, bu yatırımın, Türkiye'nin üretimine 2 trilyon dolar, milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağını aktardı.

Karaismailoğlu, Türksat 5A ve Türksat 5B’yi hizmete aldıklarını, yakın zamanda hizmete giren Türksat 5B haberleşme uydusunun, mevcut genişbant veri haberleşme kapasitesini 15 kat artıracağını belirterek, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın entegrasyon ve testleri hızla devam ediyor. Bu uydumuzu, Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te uzaya göndereceğiz" dedi.

Haberleşme uydularının sağlayacağı iletişim ortamında 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine, Li-Fi, yani yüksek enerjili LED’lerle görünür ışıkla haberleşme teknolojileri kullanılacağının altını çizen Karaismailoğlu, üç boyutlu duyusal genişletilmiş gerçeklikle tanışıp, yüksek kaliteli mobil hologram ve dijital ikizlerle tanışılacağını ifade etti

Li-Fi NEDİR?

Li-Fi, Alman profesör Harald Haas tarafından icat edilen ve henüz geliştirilme aşamasında olan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Görünür ışık iletişimi kullanan Li-Fi ile Wi-Fi teknolojisinden yaklaşık olarak 100 kat daha hızlı veri aktarımı mümkün oluyor.

Li-Fi'de cihazlar arasında kablosuz iletişimin sağlanması ve verinin iletimi için LED ampuller kullanılıyor.

Li-Fi teknolojisi de aynı Wi-Fi’da olduğu gibi veriyi elektromanyetik bir şekilde transfer ediyor ancak Wi-Fi radyo dalgalarını kullanıyorken Li-Fi’ın görünen ışığı kullanıyor.
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