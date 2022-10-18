Kocaeli'de korkunç yangın! Milyonluk lüks tekne alev topuna döndü

Olay Darıca'daki Balyanoz Koyu Sahili'nde yaşandı. Değeri 1 milyon liranın üzerinde olan teknenin sahibi Yüksel E., teknesini çalıştırdığı esnada yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen lüks tekne kullanılamaz hale geldi.Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın söndürülemedi. Alevlerin daha da büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, başka bir tekne yardımıyla yanan tekneyi kıyıya yaklaştırarak, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenilen tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.