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Kocaeli'de korkunç yangın! Milyonluk lüks tekne alev topuna döndü

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu Sahili'nde Yüksel E.'ye ait milyon liralık lüks teknede yangın çıktı. Alev topuna dönen tekne kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 18.10.2022 - 16:09 Güncelleme: 18.10.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de korkunç yangın! Milyonluk lüks tekne alev topuna döndüOlay Darıca'daki Balyanoz Koyu Sahili'nde yaşandı. Değeri 1 milyon liranın üzerinde olan teknenin sahibi Yüksel E., teknesini çalıştırdığı esnada yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen lüks tekne kullanılamaz hale geldi.

MİLYONLUK TEKNESİNİ YANMAKTAN KURTARAMADI

Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın söndürülemedi. Alevlerin daha da büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, başka bir tekne yardımıyla yanan tekneyi kıyıya yaklaştırarak, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

DEĞERİ 1 MİLYON LİRAYI GEÇİYORDU

Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenilen tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de korkunç yangın! Milyonluk lüks tekne alev topuna döndü

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