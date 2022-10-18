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Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Nevşehir’de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekleme: 18.10.2022 - 11:27 Güncelleme: 18.10.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 5 yaralıYerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Kapadokya'da balon kazası yaşandı. Nevşehir' in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinde İspanyol turisti taşıyan sıcak hava balonu, sabah saatlerinde havalandı.

Sert iniş yaptı

Turun bitmesinin ardından inişe geçen balon, iniş için alçaldı. Bu sırada etkili olan rüzgar nedeniyle balon sert iniş yaptı.

Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 5 yaralı

2 ölü, 3 yaralı

AA'nın aktarımına göre; balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu 2 turist hayatını kaybetti, yaralanan aynı uyruklu 3 turist hastaneye kaldırıldı.

'İniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü'

Kaza ile ilgili ilk açıklama, firma yetkilisi Abdullah İnal'dan geldi.

İnal, 'Bu sabah balonumuz Zelve tarafından kalkış yaptı, Kavak'a iniş yaptık. İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şu an için yaralılarımız var. Valiliğimiz, sivil havacılığımız, kaza kırım ekibimiz burada. Şu an verebileceğimiz bilgiler bu şekilde.' dedi.

Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

'Rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir'

Konuya ilişkin olarak Nevşehir Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İlimiz Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden bu sabah 07.25'te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.' denildi.

Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 5 yaralı

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