Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Kapadokya'da balon kazası yaşandı. Nevşehir' in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinde İspanyol turisti taşıyan sıcak hava balonu, sabah saatlerinde havalandı.Turun bitmesinin ardından inişe geçen balon, iniş için alçaldı. Bu sırada etkili olan rüzgar nedeniyle balon sert iniş yaptı.AA'nın aktarımına göre; balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu 2 turist hayatını kaybetti, yaralanan aynı uyruklu 3 turist hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili ilk açıklama, firma yetkilisi Abdullah İnal'dan geldi.İnal, '' dedi.Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Konuya ilişkin olarak Nevşehir Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:.' denildi.