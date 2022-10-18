  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,27 - 18,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın 'icra müdürü alımına' ilişkin iddialarına yalanlama

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın "Hükümet icralarla baş etmek için 500 yeni icra müdürü alıp, ülke genelinde icra dairesi kuruyor." iddiasına Adalet Bakanlığı yanıt verdi! Bakanlık son 5 yılda, icra dairesi sayısının azaltılması yoluna gidildiğini belirterek, emeklilik, nakil, ölüm, istifa ve ihraç nedeniyle boşalan personel yerine icra müdür ve müdür yardımcısı alımının, her yıl düzenli olarak ihtiyaca göre yapıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın 'icra müdürü alımına' ilişkin iddialarına yalanlama
Ekleme: 18.10.2022 - 20:13 Güncelleme: 18.10.2022 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın 'icra müdürü alımına' ilişkin iddialarına yalanlama
Adalet Bakanlığı, son 5 yılda, icra dairesi sayısının azaltılması yoluna gidildiğini belirterek, emeklilik, nakil, ölüm, istifa ve ihraç nedeniyle boşalan personel yerine icra müdür ve müdür yardımcısı alımının, her yıl düzenli olarak ihtiyaca göre yapıldığını bildirdi.

'İCRA MÜDÜRLERİ ALINIYOR' YALANI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın açıklamalarına dayanılarak, 'Hükümet icralarla baş etmek için 500 yeni icra müdürü alıp, ülke genelinde icra dairesi kuruyor.' şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın 'icra müdürü alımına' ilişkin iddialarına yalanlama

Adalet Bakanlığınca 2013'ten bu yana yürütülen İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi kapsamında, icra müdürlüklerinin sayılarının azaltılması ve niteliklerinin arttırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, son 5 yıl içerisinde icra dairesi sayısının azaltılması yoluna gidildiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın 'icra müdürü alımına' ilişkin iddialarına yalanlama

Açıklamada, 2018'de 900 olan icra dairesi sayısının, 2019'da 880'e, 2020'de 866'ya, 2021'de 861'e, bu yıl içinde ise 854'e düşürüldüğü vurgulandı.

Tüm iş ve işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
'Emeklilik, nakil, ölüm, istifa ve ihraç nedeniyle boşalan personel yerine icra müdür ve müdür yardımcısı alımı her yıl düzenli olarak ve ihtiyaca göre yapılmaktadır. İcra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapılması, yeni icra dairesi kurulması anlamına gelmemektedir.'
Muharrem İnce'den altılı masaya düello çağrısı!
Lübnan Tezkeresi kabul edildi: TSK unsurlarının BM gücüne verdiği destek süresi bir yıl daha uzatıldı!
Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın 'icra müdürü alımına' ilişkin iddialarına yalanlama
Yavaş'ın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Parti'li belediyeler sahip çıktı!
Fransız çimento fabrikası Lafarge 'DEAŞ'a yardım etme' suçunu kabul etti
HDP'li Pervin Buldan terör propagandası yapan Leyla Güven'i böyle savundu: Tek yaptığı barışı savunmak
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bir terör örgütü mensubu teslim oldu!
Maden faciası ardından iktidarı hedef alan muhalefete Hamza Dağ'dan tepki: Acılar üzerinden suistimal siyaseti yürütüyorlar
Mehmet Tevfik Göksu'dan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanına sert sözler!
​Hayatını kaybeden maden işçisinin doğacak üçüncü çocuğuna ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Milli teknoloji hamlesinin babası Özdemir Bayraktar vefat yıl dönümünde anılıyor
Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi!
Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak 'Çeçenistan' kararı: Resmen onaylandı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Hamza Dağ AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Mansur Yavaş'a çağrı: Yapamıyorsan bırak suyu da ucuza satarız, metroyu da yaparız!
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan mesajı: Oldubittiye meydan vermeyiz
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni heden alan DW'yi Almanya'daki nükleer santraller rahatsız etmedi
Altılı masanın adaylık karmaşası sürüyor: Eski CHP'li Barış Yarkadaş Meral Akşener'in aday olabileceğini iddia etti
İşte Bartın'daki maden faciasında tespit edilen son metan gazı oranı! Kara kutudan tüm konuşmalar dinlenecek
İşçilerden Kadıköy Belediyesi ve yetkili sendikaya tepki: Birlik olup yoksullaşmamıza neden oldular
Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor