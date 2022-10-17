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Yolcu taşkınlık yapınca THY pilotu acil iniş yaptı

Kuala Lumpur seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında bulunan Belarus vatandaşı bir yolcu, uçakta taşkınlık yaptı. Uçağın pilotu acil durum deklare ederken acil iniş yaptı.

Ekleme: 17.10.2022 - 17:17 Güncelleme: 17.10.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Yolcu taşkınlık yapınca THY pilotu acil iniş yaptı
Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul- Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağı inişine yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti.

Tüm uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam ederken, uçağın pilotu ise acil durum deklare etti. THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na inişi gerçekleştirdi. Uçağın inişinin ardından sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı
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