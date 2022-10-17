Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 5 ev ve bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 13 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 19 kişi serbest bırakıldı.