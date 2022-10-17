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Bakan Kurum ayın 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Bakan Kurum şehirlerdeki mülkiyet problemlerine ilişkin projeler yapıldığını belirterek, Büyük müjdelerimiz var onları da inşallah ayın 28’inde Cumhurbaşkanımız milletimize açıklayacak." diye konuştu.

Bakan Kurum ayın 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ekleme: 17.10.2022 - 23:14 Güncelleme: 17.10.2022 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum ayın 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'in konuğu oldu.

Katıldığı programda 28 Ekim'i işaret eden Kurum, 'Şehirlerimizdeki mülkiyet problemlerine ilişkin projeler yapıyoruz. Büyük müjdelerimiz var onları da inşallah ayın 28'inde Cumhurbaşkanımız milletimize açıklayacak.' diye konuştu.

İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projelerine de değinen. Bakan Kurum, 'Biz vatandaşımızın sesine kulak vererek bir çözüm geliştirdik. Biz talebin karşılanabilmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini hayata geçiriyoruz. Arz talep dengesini yakalayacağız ve konut fiyatları düşecek' dedi.

Bakan Kurum, İlk İş Yerim projesini yedi bölgeye dağıtmaya çalıştıklarını beyan ederken, 'Şırnak'ta, Hakkari'de, doğuda çok büyük potansiyel var. Oralarda da biz en iyisini yapmak zorundayız. Biz devletiz, 81 ilimizi, 84 milyon vatandaşımızı ayırt etmeden çalışmalar yürütüyoruz. Biz terörden etkilenen o yerleri çiçek bahçesine çevirdik. Biz istiyoruz ki çocuklarımız yeşil alanlar içinde huzurlu şekilde vakit geçirsinler.' şeklinde konuştu.

Sıfır Atık projesine de değinen Kurum, 'Sıfır Atık projemiz Birleşmiş Milletler'den ödül aldı. Poşet kullanımında yüzde 80-85 oranında azalma oldu. 2023 yılında net 0 emisyon hedefimiz var. Sürdürülebilir belediyecilik anlayışlına geçiyoruz' ifadelerini kullandı.

Orta gelirli vatandaşlar için de çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kurum sözlerine şöyle devam etti:

'Orta gelirli vatandaşlar için de çalışmalar sürüyor. Kasım ayı itibarıyla orta ve üst gelirli vatandaşlarımızın isteklerini karşılayacak projeleri de açıklayacağız. Toplumun tüm kesimlerine destek olacak projelerimiz olacak'
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