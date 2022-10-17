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AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın Kız Kulesi'nin karşısında yer alan villasına kaçak yapı ekleme girişiminde bulunduğunu açıkladı. İBB Meclisi'nde konuşan Türkyılmaz, "Yüzlerce, binlerce zabıta memurunun selam durduğu İBB Genel Sekreteri'nin kaçak yapı girişiminden bahsediyorum. Ben İBB zabıtalarını konuyla ilgili göreve davet ediyorum. Bu konunun ne olduğuyla alakalı da sayın genel sekreterden bizzat cevap bekliyoruz" dedi.

Ekleme: 17.10.2022 - 13:05 Güncelleme: 17.10.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti. Çağlar'ın Kız Kulesi'nin karşısında bulunan villasına kaçak yapı yapma girişiminde bulunduğunu açıklayan Türkyılmaz, Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerinin ihbar üzerine bölgeye gitmesi üzerine kaçak yapının Çağlar tarafından yıkıldığını söyledi.

İBB Meclisi'ndeki konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Türkyılmaz, paylaşımına "İBB’nin ikinci ismi ve yüzlerce zabıta personelinin emrinde olduğu bir bürokrat bunu yaparsa" notunu düştü.

"VİLLASINA KAÇAK YAPI EKLEMEYE ÇALIŞTI"

Türkyılmaz konuşmasında şunları söyledi:

"İBB Genel Sekreterinin Sayın Can Akın Çağlar'ın bir kaçak yapı girişiminden bahsetmek istiyorum. Sayın başkanım sayın genel sekreterin Kız Kulesi'nin hemen karşısındaki villaları hepiniz bilirsiniz orada Allah huzurla oturmayı nasip etsin yaklaşık bin metrekarelik bir gayrimenkulü var. Orada yaşıyorlar ama yetmemiş bin metrekarelik 6+2'lik ev. Şu görmüş olduğunuz kaçak yapıyı yapmaya çalışmışlar. Kış bahçesi herhalde bu.

"BİNLERCE MEMURUN SELAM DURDUĞU İBB GENEL SEKRETERİ"

Bahsettiğim isim şu; yüzlerce, binlerce zabıta memurunun selam durduğu İBB Genel Sekreterinin kaçak yapı girişiminden bahsediyorum. Hatırlar mısınız il başkanınız Fahrettin beyin eviyle alakalı ilçe başkanınızı görevlendirip mahreminden fotoğraflar çektirmişti. Samimiyetiniz varsa bununla ilgili de iki cümle edin hadi bakalım. Konuşabilir misiniz? Bakın bu tadilat işlemi yapılırken, bu kaçak yapı yapılırken üstü de kapatılmış. Yani gizli bir işlem yapılmış ve sonra Üsküdar Belediyesi'nden zabıta arkadaşlarımız ihbar üzerine bölgeye gidince de genel sekreterimiz bakın burayı yıkmış.

Sonra da genel sekreterimizin şöyle bir açıklaması oldu Halk TV üzerinden, dedi ki; 'Buranın yapı kayıt belgesi var. İmar affından yararlandı' gibi bir ifadeleri, beyanları oldu. Demek ki burada kaçak bir yapı vardı ki yapı kayıt belgesi aldı ama o bölgede öyle bir durum söz konusu değil. Ben İBB zabıtalarını konuyla ilgili göreve davet ediyorum. Bu konunun aslı, ne olduğuyla alakalı da sayın genel sekreterden bizzat cevap bekliyoruz"
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti
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