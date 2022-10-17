Adıyaman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman yerel gündem haberine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.S, A.Y, M.Y, A.D. ve E.S'yi yakaladı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.