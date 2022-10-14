İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde yangın çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde saat 15.30 sıralarında bulunan bir aile sağlığı merkezinde çıkan yangın çıktı.Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kazan dairesinden dumanlar çıktığını gören vatandaş durumu ekiplere bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, itfaiye dumanların sardığı binaya müdahale etti.Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar için yangın merdiveni uzatılırken, 3'ü çocuk 13 kişi itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle binadan tahliye edildi.İHA'nın haberine göre, alevler ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.