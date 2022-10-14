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İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde yangın çıktı

Karabağlar'da bir aile sağlığı merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Çıkan yangında üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Ekleme: 14.10.2022 - 17:29 Güncelleme: 14.10.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde yangın çıktı
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde saat 15.30 sıralarında bulunan bir aile sağlığı merkezinde çıkan yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kazan dairesinden dumanlar çıktığını gören vatandaş durumu ekiplere bildirdi.

Yangına müdahale edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, itfaiye dumanların sardığı binaya müdahale etti.

Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar için yangın merdiveni uzatılırken, 3'ü çocuk 13 kişi itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle binadan tahliye edildi.

Yangın sebebi için çalışma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, alevler ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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