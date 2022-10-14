Hastane randevuları için Bakan Koca'dan uyarı: Devlet ciddidir, gelmeyen iptal etsin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden randevu alanların yüzde 30'unun hastaneye gelmediğini söyledi.Koca, randevuya gelmeyecek olanların en az iki gün önceden iptal etmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Devlet randevularında ciddidir' dedi.Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında hekim randevularının arasında en az 10 dakika olması zorunlu kılındı.Öte yandan, doktorların randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için, hastanelerin yedek randevu açmasına da izin verildiği belirtildi.