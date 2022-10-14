Hastane randevuları için Bakan Koca'dan uyarı: Devlet ciddidir, gelmeyen iptal etsin
Sağlık Bakanı Koca, randevu alanların yüzde 30'unun hastaneye gelmediğini söyleyerek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden randevu alanların yüzde 30'unun hastaneye gelmediğini söyledi.
Koca, randevuya gelmeyecek olanların en az iki gün önceden iptal etmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Devlet randevularında ciddidir' dedi.
Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında hekim randevularının arasında en az 10 dakika olması zorunlu kılındı.
Öte yandan, doktorların randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için, hastanelerin yedek randevu açmasına da izin verildiği belirtildi.
Koca, randevuya gelmeyecek olanların en az iki gün önceden iptal etmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Devlet randevularında ciddidir' dedi.
Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında hekim randevularının arasında en az 10 dakika olması zorunlu kılındı.
Öte yandan, doktorların randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için, hastanelerin yedek randevu açmasına da izin verildiği belirtildi.