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Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Doğa, her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki 'yok artık' dememek elde değil. Bu duruma son olarak 31 yaşındaki Mike Roberts şahit oldu. İş molasında ormanda yürüyüşe çıkan Roberts, karşılaştığı şey karşısında dehşete düştü. Yeşillikler arasındaki 'mezarından uzanan bir adamın parmak uçlarına' benzeyen görüntü karşısında şaşkına dönen Roberts olan biteni sosyal medya hesabında paylaştı. Tüyler ürperten görüntü kısa sürede viral oldu.

Ekleme: 13.10.2022 - 12:18 Güncelleme: 13.10.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü
Mantar meraklısı 31 yaşındaki Roberts, yeşillikler arasında gezinirken, 'ölü adamın parmakları' ile karşılaştı.

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Roberts, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Gördüğü şey 'Ölü adamın parmakları' olarak bilinen Xylaria Polymorpha mantarının beş sapıydı. Roberts, 'ölü adamın parmakları' olarak nitelediği keşfini sosyal medyada paylaştı. Görüntüler viral haline gelirken kullanıcılardan 'yerden uzanan bir ölü eline benziyor' yorumları geldi.

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Bunun insanın başına 'hayatta bir kez' gelebileceğini iddia eden Roberts, gördüklerini tüm çevresine anlattı. Beyaz renkli uçları nedeniyle, mezarlarından uzanan huzursuz bir zombi parmak uçları olduklarına dair ürkütücü bir izlenim veren mantarın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığında ise çok sayıda kullanıcıdan yorum geldi.

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

NE OLDUĞUNU BİLSEM BİLE...

Birleşik Krallık ve İrlanda'da yaygın olarak görülen ve insan parmaklarına benzediği için 'ölü adamın parmakları' takma adını alan Xylaria Polymorpha mantarını ilk defa gören sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumların bazıları şu şekilde;

'Bu korkunç! Ormanda yürürken rastladığınızı hayal edin!!'

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

''Tamam, ne olduğunu bilsem bile bu beni korkutur!!' dedi.

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

''Bu, korku hikayelerinin yazıldığı türden şeyler. Bunu görseydim, bir daha asla ormanda yürümeye gitmezdim!''

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

''Vay canına, bir el olduğunu düşündüm. Tuhaf ama inanılmaz.''

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

İşte o dehşete düşüren ilginç bitki...

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü
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