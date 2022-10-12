Tokat’ta 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ve Niksar ilçesinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 5 bin 35 kilo fermente halde alkol, 210 litre kaçak alkol, 3 alkol damıtma makinesi, 2 ocak, 2 kazan ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.DHA’nın haberine göre şüphelilerin haklarında işlem başlatıldı.