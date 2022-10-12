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Osman Gökçek: İmamoğlu İstanbul'dan bihaber yaşıyor

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı'nın İstanbul'dan bihaber yaşadığını söyleyen Gökçek; "Sadece şova yönelik çalışıyor, sosyal medya belediyeciliği dediğimiz bir belediyecilik yapıyor." ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek: İmamoğlu İstanbul'dan bihaber yaşıyor
Ekleme: 12.10.2022 - 11:59 Güncelleme: 12.10.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek: İmamoğlu İstanbul'dan bihaber yaşıyor
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

CHP'li İBB'ye bağlı bir cenaze aracından 144 kilo uyuşturucu çıkmasını eleştiren Osman Gökçek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'dan bihaber yaşadığını söyleyerek şöyle devam etti;

“Bir kaç gündür herkes bu konuyu tartışıyor. Özellikle Sayın İmamoğlu'nun da bu noktada suçlu olduğu durumlarda bir takım kişiler tarafından dile getiriliyor. İmamoğlu'nun suçu yok mudur? Vardır... Ama İmamoğlu'nun, bu araçlar içerisinde uyuşturucu taşınmasını isteyecek veya taşıttıracak biri olduğunu düşünmüyorum. Burada bir ihmal söz konusu. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'dan bihaber yaşadığı için İstanbul'daki hizmetlerden bihaber yaşadığı için...

Dilencileri taşıdıkları araçlar var biliyorsunuz. Bu araçların hepsinde kamera var. Fakat neden bu araçların içerisinde kamera yok? Allah korusun yarın sadece uyuşturucu olmayabilir.
HDP ile çok yakın ilişkiler içerisinde çalışan bir İBB'den bahsediyoruz.”

“Ekrem İmamoğlu zaten İstanbul'da değil ki. Ya Yunanistan'da, ya kayakta ya da Diyarbakır'da bir sergide... Bugün arabalardan uyuşturucu çıkıyor yarın bomba da çıkar. İmamoğlu İstanbul'dan bihaber, sadece şova yönelik çalışıyor, sosyal medya belediyeciliği dediğimiz bir belediyecilik yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nu İstanbul'a aday edeceğini düşünmüyorum'

İBB'NİN BECERİKSİZLİKLERİ

İBB hakkında konuşan Gökçek, “Normal şartlarda bütçe tasarınızı Eylül ayından önce bildirmeniz gerekiyor ki kasım ayında bütçe tartışılacak. 1391 tane belediye bütçe tasarılarını götürüyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim ediyor fakat İmamoğlu teslim etmiyor. Unutmuşlar, tembelliğe bakar mısınız...

Bütçe tasarısını hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderemiyorsunuz. Böyle bir rezillik olabilir mi? Bakanlık kendilerine yazı yazıyor ve nerede diye soruyor. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en tembel belediye başkanı... Bugün bu araçlar içinde uyuşturucu çıkması çok normal.” ifadelerini kullandı.



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