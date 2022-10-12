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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: F-16 tasarısı Türkiye adına olumlu bir adım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun F-16 satışıyla ilgili attığı adımı Türkiye adına olumlu gördüklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: F-16 tasarısı Türkiye adına olumlu bir adım
Ekleme: 12.10.2022 - 19:53 Güncelleme: 12.10.2022 - 20:00 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: F-16 tasarısı Türkiye adına olumlu bir adım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Kalın, burada gazetecilerle sohbet etti.

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, şunları söyledi:

'Bizim istediğimiz şekilde Kongreye gitmesinin önü açılmış oldu. Ama o, ara seçimlerden sonra Kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz.'
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