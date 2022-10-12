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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BM'den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama...

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Kazakistan'da yapacağı görüşmenin tahıl anlaşmasının uzatılması ve genişletilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Ekleme: 12.10.2022 - 20:47 Güncelleme: 12.10.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
BM'den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama...
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Astana'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Genel Sekreter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup konuşmadığı ve Putin'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

''Genel Sekreter, (görüşme öncesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmadı. Karadeniz Tahıl Girişimi ve Türkiye'nin oynadığı rol kapsamında Türk yetkililerle çok yoğun iletişim içindeyiz. Bu toplantının Genel Sekreter'in hedefine; tahıl anlaşmasının uzatılması, genişletilmesi ve Rus gübresi ihracının hızlandırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. ''

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

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