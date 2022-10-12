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Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder ile ayrılık nedenini açıkladı

Sinan Akçıl ile birlikte olmaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder ile ayrılıklarının nedenini, "Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik" şeklinde açıkladı.

Ekleme: 12.10.2022 - 17:09 Güncelleme: 12.10.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder ile ayrılık nedenini açıkladı
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya’da forma giyen Cengiz Ünder aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin bir teknedeki görüntüleri, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Öyle ki başarılı futbolcunun, aşkı için maçın ardından özel jetle İstanbul'a geldiği ve ertesi gün kız arkadaşıyla birlikte Sedef Adası'na gittiği öğrenilmişti.

Ancak birliktelikleri kısa süren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.

Sinan Akçıl ile aşk yaşamaya başladı

Ayrılığın ardından Kalaycıoğlu'nun adı, beraber düet yaptığı 40 yaşındaki şarkıcı Sinan Akçıl ile anılmaya başladı.

Bir mekan çıkışı birlikte görüntülenen çift, muhabirlerin “Aşk başladı mı?” sorusuna gülümseyerek cevap vermedi.

"Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik"

İddialar tazeliğini korurken Aleyna Kalaycıoğlu, katıldığı bir televizyon programında Cengiz Ünder ile ayrılıklarının nedenini açıkladı.

Kalaycıoğlu, "Cengiz ile birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. Benim kariyer hedeflerimle onunki çok farklı ve ortak paydada buluşamadık aslında. Benim istediğim sektör, onun o sektöre çok sıcak bakmayışı. Ben 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir." ifadelerini kullandı.

"Topçu ile işim olmaz"

Tanışma hikayelerinden de bahseden Aleyna Kalaycıoğlu, "Biz Çeşme'de tanışmıştık. Ben şimdi DM'imi açsam en çok futbolcu bulurum. Doğal olarak buna biraz irite oluyorum, yalan söylemeyeceğim. Böyle bir muhabbet olmuştu, ben de bunun üstüne 'topçu ile işim olmaz' tarzı bir şey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım." şeklinde konuştu.

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