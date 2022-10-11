YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Aynularab'da silahlı kadrosu için 4 çocuğu daha kaçırdı
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinde 3'ü kardeş 4 çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.
YPG/PKK'lı teröristler, silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.
Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor El Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeye bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12,13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğunu Ş. N. M'yi kaçırdığını söyledi.
Ahmet, YPG/PKK'lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosu için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.
YPG/PKK'ya bağlı sözde 'Devrimci Gençlik' terör grubu, 28 Eylül 2022 tarihinde kalp hastası kız çocuğu B.E.K'yi kaçırmıştı.
Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.
YPG/PKK, 1 YILDA 221 ÇOCUK KAÇIRDI
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı '2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın kolu olan 'İç Asayiş Güçleri'nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde 'Afrin Kurtuluş Güçleri'nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.
YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı 'Afrin Kurtuluş Güçleri' ve 'İç Asayiş Güçleri'nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.