YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Aynularab'da silahlı kadrosu için 4 çocuğu daha kaçırdı

YPG/PKK'lı teröristler, silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor El Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeye bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12,13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğunu Ş. N. M'yi kaçırdığını söyledi.Ahmet, YPG/PKK'lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosu için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.YPG/PKK'ya bağlı sözde 'Devrimci Gençlik' terör grubu, 28 Eylül 2022 tarihinde kalp hastası kız çocuğu B.E.K'yi kaçırmıştı.Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı '2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.Raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın kolu olan 'İç Asayiş Güçleri'nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde 'Afrin Kurtuluş Güçleri'nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı 'Afrin Kurtuluş Güçleri' ve 'İç Asayiş Güçleri'nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.