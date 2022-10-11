Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98'e yükseldi.