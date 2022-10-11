Fatih’te yol tartışmasında kağıt toplayıcısı döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde çıkan kavgada döner bıçağı dehşeti yaşandı...Öğle saatlerinde yoğunluğun yaşandığı bölgeye motosikletini bırakan kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu F.O., trafiğe neden oldu.Şahıs çöp konteynerinden kağıt toplarken hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, kendisinden yol istedi.Dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istediğini belirten Aykurt, olumsuz yanıt alınca taraflar arasında tartışma çıktı.Bir süre sonra tansiyonun yükselmesiyle kağıt toplayıcısı şahıs, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak sürücüye saldırdı.Aykurt kendini araç içerisinde korumaya çalışırken, saldırganın salladığı döner bıçağı bileğini kesti.Olayı gören mahalle esnafı dışarı çıkarak Aykurt'un sahibi olduğu pide salonuna Haber verdi.Bu sırada saldırganı yakalayan esnaf, şahsı dakikalarca darbetti. Bileğinden yaralanan sürücü ise hastaneye götürüldü.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, esnaf tarafından tutulan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.2 gün hastanede tedavi altında kalan Aykurt'un ise taburcu edildiği öğrenildi.