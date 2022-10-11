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Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü...

Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, tahıl koridorundaki gelişmeler ve Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi gibi konular ele alındı.

Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü...
Ekleme: 11.10.2022 - 18:20 Güncelleme: 11.10.2022 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü...
Son Dakika Haberine göre; Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ateş konusunda vurgu yapıldı.

ACİL ATEŞKESİN ÖNEMİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi.

Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü...

TAHIL KORİDORU

Başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde duruldu. İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

SURİYE'NİN KUZETİNDEKİ TERÖR TEHDİDİ

Suriye'nin kuzeyi bağlamında; Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu vurgulandı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi.'

Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü...

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceğini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ile Putin'in 13 Ekim Perşembe günü Astana'da bir araya geleceği duyuruldu.
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