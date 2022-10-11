Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edildi.