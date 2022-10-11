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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüken soruşturma kapsamında; terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan şüphelilerin, terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edildi.

Ekleme: 11.10.2022 - 09:07 Güncelleme: 11.10.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edildi.
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