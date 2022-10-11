Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüken soruşturma kapsamında; terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan şüphelilerin, terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edildi.