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Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın ilhak kararını reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı: "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz"

Ekleme: 1.10.2022 - 01:00 Güncelleme: 1.10.2022 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın ilhak kararını reddediyoruz!
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.
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