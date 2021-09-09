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İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları ve Atatürk’ün sözleri Resimli 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu sözleri…

İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları ve Atatürk’ün sözleri Resimli 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu sözleri…

9 Eylül 1922’de Türk ordusunun Yunan işgalinde olan İzmir’i düşmandan kurtarmasının üzerinden 99 yıl geçti. Her 9 Eylül’de tüm Türkiye’de kutlanan İzmir’in kurtuluşu bugün 99. Yıldönümünü yaşıyor. Bu önemli günün önemini merak edenler içinse haberimizin içerisinde İzmir’in kurtuluşunun önemine ve Atatürk’ün sözlerine yer verdik. İşte, 9 Eylül İzmir kurtuluşu kutlama mesajları ve İzmir’in kurtuluşu fotoğrafları…

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:58
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:02
İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları ve Atatürk’ün sözleri Resimli 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu sözleri…

İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılış günü olan 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, her yıl tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtarıldığı 9 Eylül'ün 99. Yıl dönümü olan bugün pek çok kişi İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları yolluyor. Biz de bu haberimizde sizlere İzmir’i kurtuluşu hakkında mesajlar ve Atatürk’ün İzmir’in kurtuluşu ile ilgili söylediği sözleri paylaşacağız. İşte , 9 Eylül İzmir kurtuluşu kutlama mesajları ve İzmir’in kurtuluşunun fotoğrafları…

İZMİR'İN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ


İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir’dir. İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül, Yedi Düvele haddini bildirdiğimiz gündür! Düşmanın denize döküldüğü gündür! Kurtuluş Savaşı’na son noktanın konulduğu gündür! İzmir’de Hükümet Konağı’na Türk bayrağının çekildiği gündür! İzmir’in yeniden Türk olduğu gündür! Kutlu olsun!

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa.



9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Canımdan aziz İzmir’im, Anadolu’m; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. İyi ki doğdun İZMİR!

Güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!





9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

9 Eylül esaretin önüne Cumhuriyet’in “C” sinin konduğu “cesaret” günüdür. Kutlu olsun…

Canımdan aziz İzmir’im, Anadolu’m; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Misak-ı Milli sınırlarının düşmandan temizlendiğinin tüm dünyaya ilanıdır! 99.yıldönümünü kutlu olsun…

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir’dir. İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Akdeniz Karadeniz; Ah Ege’de yüzseniz! Sakın deneme Yunan! Biz çılgın Türkleriz… İzmir’in kurtuluşunun 99. Yılı kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. O yüzden gâvurdur kimilerinin gözünde… İyi ki doğdun İZMİR!

Gâvur değil de güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!



ATATÜRK'ÜN İZMİR HAKKINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER


Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır! 1925 (Atatürk’ün S.D.II, s.227)

Ben, bütün İzmir’i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Yalnız bir tesadüf, beni Karşıyaka’ya daha fazla bağlamıştır.

Karşıyakalılar, annem sizin bağrınızda, sizin topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar, İzmir’i gördüğüm gün evvelâ Karşıyaka’yı ve orada da sizin Türk topraklarınızda yatan annemin mezarını gördüm! 1925 (Atatürk’ün S.D.II, s.227)

İzmir'in Kurtuluşu


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