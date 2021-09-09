Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrını belli etti

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili uzun süredir tartışmalar gündemde.



Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise belli değil.



Millet İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimler havada uçuşuyor.



Derin bir adaylık çekişmesinin olduğu Millet İttifakı'nda gündeme gelen isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.



İmamoğlu, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuyordu.



CHP İÇİNDE İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki bir kesimin rahatsız olması üzerine açık bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak kalması gerektiğini dile getirdi.



KILIÇDAROĞLU İZİN VERMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına net bir şekilde karşı çıkmasının ardından gözler iki isimdeydi.



İBB Başkanı İmamoğlu, daha önce CHP'den milletvekili adayı olan gazeteci Ali Haydar Fırat'a özel bir röportaj verdi.



'HEDEFİM İSTANBUL, DAHA ÖTESİ YOK'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına cevap veren Ekrem İmamoğlu, 'Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.' ifadelerini kullandı.



Röportajın sunumunda; İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından Ali Haydar Fırat'ın 'Cumhurbaşkanı olmayı değil, başarılı belediye başkanı olmak istiyorum diyor.' notu geliyor.



