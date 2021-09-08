USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,42 EURO (Alış - Satış) : 9,94 - 9,96
Ana Sayfa.
Medya
Portakal'ın o sözleri tepki çekti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden rahatsız oldu

Portakal'ın o sözleri tepki çekti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden rahatsız oldu

Fatih Portakal, Sultan Alparslan’ın hayatını konu alacak olan TRT dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’dan rahatsız oldu.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:57
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:03
Portakal'ın o sözleri tepki çekti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden rahatsız oldu

TRT son yıllarda Türk ve İslam tarihini konu alan dizi ve filmlere ağırlık vermiş ve bu tarz diziler kamuyounda büyük takdir ve tebrik görmüştü.

Milyonların ilgiyle izlediği tarihi diziler reytinglerde de üst sıralarda yer alıyor. Fakat Türk ve İslam tarihini olması gerektiği gibi işleyerek hem yurtiçine hem de yurtdışına ulaştıran tarihi yapımlar Fatih Portakal'ın hedefi oldu.

Rezil dizilere sessiz, milli ve manevi dizilere dilbaz!

Portakal, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın hayatının konu edinildiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden rahatsız oldu.

Sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaşan Portakal “Millete bu gibi dizilerle tarihi mi öğretme niyetiniz var? Yoksa tuhaf senaryolarla reyting derdinde misiniz? Gerçek tarih okullarda tarih öğretmenleri tarafından öğretilir. Abuk subuk senaryolarla çekilmiş dizilerle değil! Paramı boşa harcıyorsun parti televizyonu TRT” ifadelerini kullandı.



Portakal'ın sergilediği iki yüzlülük pes dedirtirken sosyal medyadan da çok sayıda tepki aldı.

Fatih Portakal


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı