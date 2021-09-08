USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Türkiye'yi bu alanda çok çok farklı bir boyuta taşıdık

Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Türkiye'yi bu alanda çok çok farklı bir boyuta taşıdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından elekrik alanında yapılan yatırımlar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:09
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:15
Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Türkiye'yi bu alanda çok çok farklı bir boyuta taşıdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından elekrik alanında yapılan yatırımlar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, 'İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.' ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı