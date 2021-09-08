Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Türkiye'yi bu alanda çok çok farklı bir boyuta taşıdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından elekrik alanında yapılan yatırımlar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin." ifadelerini kullandı.