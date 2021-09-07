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İstanbul için flaş uyarı! Çok kuvvetli olacak...

İstanbul için flaş uyarı! Çok kuvvetli olacak...

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor. Öte yandan, Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte, Meteoroloji'nin yurt geneline yönelik yaptığı son dakika hava durumu tahminleri ve beklenen sıcaklık değerleri

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 10:21
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 10:31
İstanbul için flaş uyarı! Çok kuvvetli olacak...

Eylül ayına girmemizle birlikte yağışlar ve soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Bugün hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtı merak edilirken Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, kuzeybatısında zamanla çok bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji ayrıca, İstanbul için sağanak yağış uyarısında da bulundu. İşte, son dakika hava durumu tahminleri ve yurt genelinde beklenen sıcaklık değerleri

İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARISI!

Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sağanak Yağış


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