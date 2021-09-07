İşsizliği azaltacak müthiş hamle! 3 yılda 3.5 milyon istihdam

Hükümetin aldığı tedbirlerle pandemi dönemini en az kayıpla tamamlayıp en hızlı büyüyen ülkeler arasına giren, salgının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik kapsamlı politika tedbirleri sonucunda istihdamı salgın öncesi seviyenin üzerine çıkaran Türkiye, önümüzdeki döneme de iddialı giriyor. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, devam eden toparlanmayla işgücüne katılım ve istihdam rakamlarında önemli bir artış öngörülüyor.







32.1 MİLYON İSTİHDAMA ÇIKILACAK



Orta Vadeli Program'a göre, bu yıl yüzde 12.6 olarak öngörülen işsizliğin, 2024 sonunda yüzde 10.9'a indirilmesi hedefleniyor. Bu yıl sonunda 28 milyon 641 bin kişi olması beklenen istihdam edilenlerin sayısının ise 2024'te 3 milyon 511 bin kişilik artışla 32 milyon 152 bine çıkarılması öngörülüyor. Programa göre işgücüne katılım oranı yüzde 51.4'ten 53.6'ya, istihdam oranı ise yüzde 44.9'dan 47.8'e çıkarılacak.



Türkiye'de istihdamın, yeni Orta Vadeli Program döneminde yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülüyor.



