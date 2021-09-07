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HDP'li Erol Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor siyaset böyle olmamalı

HDP'li Erol Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor siyaset böyle olmamalı

HDP'li Erol Katırcıoğlu, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' öne süren Katırcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi durumunda vadettiği çözüm önerilerinin yetersizliğini eleştirerek, "Kılıçdaroğlu bu konuda çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi. Katırcıoğlu açıklamasında, CHP ile tabanlarının aynı olduğunu, iki parti arasında bir sempati olduğunu da ifade etti.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 21:12
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 21:13
HDP'li Erol Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor siyaset böyle olmamalı

Youtube üzerinden yayın yapan "gerçektivi" kanalında gündemi değerlendiren HDP'li Erol Katırcıoğlu, ittifak ortakları CHP ile ilişkilerine değindi.

Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu öne süren Katırcıoğlu, ittifak ortaklarının bu sorunun çözümü konusundaki vaatlerinin yetersizliğinden yakındı.

"KILIÇDAROĞLU BOŞ LAFLAR EDİYOR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "boş laflar ettiğini" vurgulayan Katırcıoğlu, "Bizim oylarımız çantada keklik değil. Eğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizim oylarımızın önemi var ise, iktidara geldiğinizde Kürt sorunuyla ilgili yol haritanız nedir? Bunu ifade etsinler. Birkaç hafta oldu sanırım. Kılıçdaroğlu çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"CHP İLE TABANIMIZ AYNI"

CHP ile kendi tabanlarının oldukça yakın olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, "İstanbul'da dolaştığımda CHP'li seçmenlerin de HDP ile yakın olduklarını biliyorum. Bizimkiler de yakın sonuç olarak. Fakat CHP kendi tabanının da taleplerini yerine getirecek durumda değil bence. Ne yapacağını söylemeden siyaset üretmem mümkün mü? Ellerindeki imkanlara göre, CHP'nin oyu mu artıyor? Hayır artmıyor. Bizim CHP ile ilişkimiz sempati ilişkisidir. Doğrudur." dedi.


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