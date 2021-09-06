Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Finlandiya maçı saat kaçta? hangi kanalda?

'Filenin Efeleri' 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C grubundaki son maçına çıkacak. Çıktığı tüm karşılaşmalarda üstün performans sergileyerek bir üst tura adını yazdıran Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki hayatına başarı ile devam ediyor. Çıkılan tüm maçlarda galibiyet elde edilmesinin ardından gözler bu kez Finlandiya maçına çevrildi. Peki, Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Finlandiya voleybol maçının detayları…
TÜRKİYE FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
İlk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri Türkiye'ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası'na büyük başarıyla devam eden Filenin Efeleri'nin bir sonraki maçı Finlandiya ile olacak. Yarın akşam gerçekleşecek maçın ardından gözler C grubundaki son maça çevrilecek. Heyecanla beklenen Türkiye Finlandiya voleybol maçına saatler kala ‘Türkiye Finlandiya voleybol maçı saat kaçta
? ‘ sorusu gündeme geldi.
TÜRKİYE FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen karşılaşması Türkiye Finlandiya voleybol maçı 7 Eylül Salı günü saat 20.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyona'sında C grubundaki son maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen C grubunun son karşılaşması yarın gerçekleşecek. Türkiye Finlandiya erkek voleybol takımının karşılaşacağı maç saat 7 Eylül 2021 tarihinde saat 20.00'da başlayacak. Türkiye Finlandiya maçına saatler kala yarın akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Türkiye Finlandiya voleybol maçı
TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki, Finlandiya voleybol takımı kadrosu nasıl?
TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Baturalp Burak Güngör
Mert Matic
Murat Yenipazar
Ramazan Efe Mandıracı
Vahit Emre Savaş
Adis Lagumdzija
Beytullah Hatipoğlu
Caner Ergül
Mirza Lagumdzija
Yiğit Gülmezoğlu
Bedirhan Bülbül
Oğulcan Yatgın
Filenin Efeleri'nin C Grubu oynayacağı diğer maçların programı;
3 Eylül Cuma:
17.00 Türkiye – İspanya
5 Eylül Pazar:
14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye
6 Eylül Pazartesi:
20.00 Türkiye - Hollanda
8 Eylül Çarşamba:
20.00 Finlandiya – Türkiye
Finlandiya, Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grup bulunuyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Takımların çapraz eşleşmeyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ismini çeyrek finale yazdıracak.
Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Turnuvada üçüncülük ve final maçı ise 19 Eylül'de oynanacak.
FİNLANDİYA ERKEK VOLEYBOL TAKIMI
1 RONKAINEN AnttiOutside spiker
2 TERVAPORTTI EemiSetter
3 LANKINEN AkseliSetter
4 KERMINEN LauriLibero
5 JOKELA JoonasOpposite
6 SEPPÄNEN NiklasOutside spiker
7 SUIHKONEN NikoOutside spiker
8 KÖYKKÄ VoittoLibero
9 SIIRILÄ TommiMiddle blocker
10 SIVULA UrpoOpposite
11 SINKKONEN SauliMiddle blocker
12 NIKULA AaroOpposite
15 SAVONSALMI SeveriMiddle blocker
16 RÄSÄNEN MikkoMiddle blocker
18 JAUHIAINEN MikiMiddle blocker
23 MÄKINEN Antti SakariOutside spiker
0ESKO MikkoSetter
Türkiye Finlandiya voleybol maçı
7 Eylül Salı saat 20.00'da TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.