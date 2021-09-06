Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Finlandiya maçı saat kaçta? hangi kanalda?

'Filenin Efeleri' 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C grubundaki son maçına çıkacak. Çıktığı tüm karşılaşmalarda üstün performans sergileyerek bir üst tura adını yazdıran Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki hayatına başarı ile devam ediyor. Çıkılan tüm maçlarda galibiyet elde edilmesinin ardından gözler bu kez Finlandiya maçına çevrildi. Peki, Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Finlandiya voleybol maçının detayları…





TÜRKİYE FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



TÜRKİYE FİNLANDİYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?



TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?



TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU



FİNLANDİYA ERKEK VOLEYBOL TAKIMI



İlk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri Türkiye'ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası'na büyük başarıyla devam eden Filenin Efeleri'nin bir sonraki maçı Finlandiya ile olacak. Yarın akşam gerçekleşecek maçın ardından gözler C grubundaki son maça çevrilecek. Heyecanla beklenen Türkiye Finlandiya voleybol maçına saatler kala ‘? ‘ sorusu gündeme geldi.Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen karşılaşması Türkiye Finlandiya voleybol maçı 7 Eylül Salı günü saat 20.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyona'sında C grubundaki son maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Peki,Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen C grubunun son karşılaşması yarın gerçekleşecek. Türkiye Finlandiya erkek voleybol takımının karşılaşacağı maç saat 7 Eylül 2021 tarihinde saat 20.00'da başlayacak. Türkiye Finlandiya maçına saatler kala yarın akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler iseSorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Türkiye Finlandiya voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki,Baturalp Burak GüngörMert MaticMurat YenipazarRamazan Efe MandıracıVahit Emre SavaşAdis LagumdzijaBeytullah HatipoğluCaner ErgülMirza LagumdzijaYiğit GülmezoğluBedirhan BülbülOğulcan YatgınFilenin Efeleri'nin C Grubu oynayacağı diğer maçların programı;3 Eylül Cuma:17.00 Türkiye – İspanya5 Eylül Pazar:14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye6 Eylül Pazartesi:20.00 Türkiye - Hollanda8 Eylül Çarşamba:20.00 Finlandiya – TürkiyeFinlandiya, Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grup bulunuyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Takımların çapraz eşleşmeyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ismini çeyrek finale yazdıracak.Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Turnuvada üçüncülük ve final maçı ise 19 Eylül'de oynanacak.1 RONKAINEN AnttiOutside spiker2 TERVAPORTTI EemiSetter3 LANKINEN AkseliSetter4 KERMINEN LauriLibero5 JOKELA JoonasOpposite6 SEPPÄNEN NiklasOutside spiker7 SUIHKONEN NikoOutside spiker8 KÖYKKÄ VoittoLibero9 SIIRILÄ TommiMiddle blocker10 SIVULA UrpoOpposite11 SINKKONEN SauliMiddle blocker12 NIKULA AaroOpposite15 SAVONSALMI SeveriMiddle blocker16 RÄSÄNEN MikkoMiddle blocker18 JAUHIAINEN MikiMiddle blocker23 MÄKINEN Antti SakariOutside spiker0ESKO MikkoSetter7 Eylül Salı saat 20.00'da TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.