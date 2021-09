Klasik bir örgüt filmi! Alçak FETÖ şimdi de Ermenilerle iş tutuyor

Hain terör örgütü FETÖ, özellikle 27 Eylül 2020'de başlayan ve Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan 44 günlük savaşın ardından, Ermenilere destek veren Batılı çevrelerin siparişiyle, Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde kara propaganda faaliyetlerine başladı. ABD'de yaşayan Türkiye asıllı Ermeni Alin Ozinian, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan ihanet ve terör örgütü FETÖ terör örgütünün medya sözcüsü kapatılan Zaman gazetesinin devamı niteliğindeki “Kronos34.news” sitesinde, Türkiye ve kardeş Azerbaycan aleyhine “Aliyev'in barış için ‘savaş formülü” başlıklı bir makale yazdı. Makalede Azerbaycan ve Türkiye aleyhine akla izana sığmayacak iddialarda bulunulurken, “Aliyev sınır gerilimiyle baskı'yı artırmaya çalışıyor”, “Rusya Ermenistan ordusunu modernize ediyor”, “Zengezur Koridoru'nu kimse istemiyor” gibi yalanlar sıralandı.



Ateşkes barışı sağlamadı yalanı

Ozinian, 10 Kasım'da imzalanan ateşkes bildirisinin bölgede barışı sağlamadığını iddia etti. Azerbaycan'da yayın yapan analiz sitesi Faktyoxla Lab. ise iddiayı yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: “10 Kasım'da imzalanan üçlü ateşkes bildirisinin ardından Karabağlı Ermenler ve Ermenistan'daki diğer intikamcı güçler daha aktif hale geldi. Ermeni ordusunda eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan'a bağlı güçlerin hâlâ var olduğu kimseye sır değil. Aynı zamanda, 44 günlük savaşın ardından Ermenistan'da yaşanan kaos ve anarşiyi körükleyen bölgede çıkarları olan bazı güçler, bu ülkedeki köleleri aracılığıyla Ermenistan'ın savaştan çekilmesini ve komşularıyla normal ilişkiler kurmasını istemeyerek durumu daha da kötüleştirmeye çalışıyor. Her halükarda Özinyan bunu bilmiyor değildir, zira kendisinin de bu güçlerin etkisinde olduğu yaptığı paylaşımlardan anlaşılmaktadır. Özinian, ihtilafın devam etmesinin ve Azerbaycan'ın sık sık ateşkesi ihlal etmesinin Türk kamuoyunun kafasını karıştıracağını düşünüyor ve bu kafa karışıklığına bir de Türkiye'nin süreçten dışlandığı yalanını da ekliyor. Ancak yanılıyor. Türkiye ve Azerbaycan hep aynı masada olmuştur. Bu dış politika formülü uzun yıllardır varlığını sürdürmekte ve her iki ülkedeki hükümet yetkilileri tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Ozinian'ın bilmesi gereken bir şey var: Bakü, 28 yıl sonra girdiği savaşta kazandıklarından dolayı hiçbir uluslararası örgütle ilişkilerini germedi. Tam tersi her şey Azerbaycan'ın istediği gibi gidiyor.”



Zengezur'u kimse istemiyormuş!

Ozinian'ın, “Zengezur Koridoru'ndan bir haber yok ve bölge ülkelerinin bu koridorun açılmasını istemiyor” yalanını da Faktyoxla Lab, şu şekilde çürüttü: “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mayıs ayında projenin uygulanması için çalışmaların başladığını söylemişti. Köşe yazarı, Zengezur koridorunun hayata geçirilmesinin, Türk dünyasının kara yolunun güçlendirilmesi, siyasi ve ekonomik bağların gelişmesi açısından her şeyden daha önemli olduğunun farkındadır. Ancak diğer ülkelerin de bu koridordan faydalanması mümkündür. Ama burada asıl mesele Türk devletlerinin birliğinin güçlendirilmesidir. Bunun farkında olan Ozinian ve yandaşları, Zengezur koridorunun açılması sürecini gölgede bırakmak ya da tamamen görmezden gelmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Erivan eğer bunu kabul ederse söyleyecek bir şeyleri kalmayacak, bu yüzden diğer ülkelerin de koridorun açılmasına karşı olduğunu iddia ediyorlar. Bu tamamen bir yalandır.”



Aliyev düşmanlığı

FETÖ'cü sitenin yazarı Ozinian'ın, İlham Aliyev'in sınır gerilimiyle baskıyı artırmaya devam ettiği” iddiası ise şu şekilde yalanlandı: “Azerbaycan'ın sadece tarihi topraklarını kendisine iade etmek istediği söylenebilir. Batı'da Ermeni yanlısı politikacılar Ermenilerin tavrından yana tutum sergilediler ve meselenin özüne inmeden karşı tarafı desteklediler. Ama bu insanların hiçbiri, bizim sınırlarımız içindeki toprakların -Karagöl'den diğer tepelere kadar- hep Azerbaycan'a ait olduğunu adalet adına söylemiyor. Ozinian bir tarihçi olmasa da, onu bu yönde hazırlayan güçlerin, dile getirdiği fikrin saçma olduğunu bilmesi muhtemeldir. Ancak Ozinian ve yandaşları, intikamcıların zaman zaman sınırda gerçekleştirmeye çalıştıkları tüm provokasyonların Ermenistan'daki iç kaosu örtmeye yönelik olduğunun çok iyi farkındalar. Ve köşe yazarının dediği gibi popülizm değil, gerçek bu. Alin Ozinian'ın Azerbaycan aleyhine ifade ettiği görüşlerin tamamen yanlış ve kışkırtıcı olduğu sonucuna varıyoruz.”