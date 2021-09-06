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Siyaset
İETT'nin kazalarını görmezden gelen Murat Ongun'un tek bildiği tweet atmak

İETT'nin kazalarını görmezden gelen Murat Ongun'un tek bildiği tweet atmak

CHP'li İBB'nin İstanbullulara yaşattığı çileler devam ederken, Ekrem İmamoğlu ve sağ kolu Murat Ongun sanki 'hayal şehri'nde yaşıyor gibi vatandaşların mağduriyetlerini görmezden geliyor. 'Sözde hizmet' yapıyoruz diyerek PR'dan öteye geçemeyen CHP'li belediye, hükümetin yaptığı hizmetlere de köstek olmaktan ileri gidemiyor. Son olarak İstanbul metrosunun simgesinin değişmesinden rahatsız olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, yine sadece tweet atarak her zamanki gibi şov peşine düştü.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:14
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:21
İETT'nin kazalarını görmezden gelen Murat Ongun'un tek bildiği tweet atmak

2019 yılından itibaren CHP'li İBB'de bitmek bilmeyen bir başarısızlık hadiseleri yaşanıyor. Milyonlarca İstanbullu yıllarca kötü yönetilen belediyeciliğe karşı çileden çıkmış durumda. Ekrem İmamoğlu sürekli tatillere giderken sağ kolu İBB Sözcüsü Murat Ongun da tweet atmaktan öteye gidemiyor.

BU İŞLER TWEET'LE OLMUYOR

Yıllardır metrobüs ve metrolarda yaşanan problemler artarak devam ederken, başarısızlıkları görmezden gelen İBB yönetimi neredeyse 'hayal' dünyasında yaşıyor. AK Parti yönetiminde tıkır tıkır işleyen sistemi bozan CHP'li İBB, sorunlar karşısında çaresiz kalıyor.

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapmış olduğu metro simgesinin değiştirilmesini hedef alan Murat Ongun büyük bir tepkiyle karşılaştı. Olmayan hizmetin sadece PR'ını yapan Murat Ongun, yapılan hizmetlere köstek oluyor.



TABLOLAR HER ŞEYİ AÇIKLIYOR

Sosyal medyada ise Murat Ongun'a karşı tepkiler devam ediyor. 'En çok metroyu biz yaptık' yalanıyla tweet atan Ongun'a en güzel cevabı tablolar veriyor. 2019 ve 2021 yıllarına bakıldığında resmi rakamlar her şeyi ortaya koyuyor.

İstanbul'da bakımsızlık nedeniyle yanan, yolda kalan, itilen ve sallanan toplu taşıma araçlarına bir yenisi eklenmişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalan Metrobüs aracının yolcuları köprü üstünde inmek zorunda kalmıştı.


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