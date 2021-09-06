USD (Alış - Satış) : 8,28 - 8,29 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Güncel
Fatiha Suresi Anlamı Nedir? Fatiha Suresinin Faziletleri Nelerdir? Arapça ve Türkçe Okunuşu

Fatiha Suresi Anlamı Nedir? Fatiha Suresinin Faziletleri Nelerdir? Arapça ve Türkçe Okunuşu

Fatiha kelime olarak ‘’açmak, açıklığa kavuşturmak, meşakkati gidermek ve başlangıç’’ anlamlarına gelmektedir. Fatiha suresi, bir diğer adıyla (Halk ağzından Elham) olarak bilinir. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olması sebebiyle bu ismi alan Fatiha suresi Müslümanlar için büyük önem taşır. Peki, Fatiha suresinin anlamı nedir? Fatiha suresinin faziletleri nelerdir? İşte Fatiha suresini hakkında merak edilen her şey…

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:35
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:39
Fatiha Suresi Anlamı Nedir? Fatiha Suresinin Faziletleri Nelerdir? Arapça ve Türkçe Okunuşu

Fatiha suresi, namaz suresi olması sebebiyle sıklıkla araştırılan surelerden birisidir. Vakit namazlarında okunması gereken bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Kelime anlamı olarak ‘açmak, açıklığa kavuşturmak, zorlukları gidermek’ olan Fatiha, Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olması sebebiyle de önemlidir. Peki, Fatiha suresini okumanın sevabı nedir?

Fatiha Suresinin Anlamı Nedir?


Kur’anı- Kerim’in ilk suresi olan Fatiha suresi açılık suresi olarak da bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'in özeti niteliğine sahip olması sebebiyle anlamı oldukça önemlidir. Fatiha 'Başlamak ve Açmak' manalarında kullanılır aynı zamanda Allah'a en edilecek en güzel dua anlamına gelir.



FATİHA SURESİ OKUNUŞU NASILDIR?


Mekke döneminde inen surelerden birisi olan Fatiha suresi okunuşu aşağıda verilen şekildedir. Bu şekilde ezberleyerek farz namazlarda Fatiha suresini okuyabilirsiniz. Fatiha suresinin okunuşu;

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

FATİHA SURESİNİN KONUSU NEDİR?


Fatiha Suresi, Mekke döneminde inen ve yedi ayetten oluşan suresidir. Kelime olarak ''açmak, açıklığa kavuşturmak, meşakkati gidermek ve başlangıç'' anlamlarını taşıyan Fatiha suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suredir. Pek çok Müslüman’ın ‘Fatiha suresinin konusu nedir?’ sorusunun cevabını araştırması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama gerçekleştirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre Fatiha suresinin konusu; Allah'ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O'na yapılıp O'ndan yardım isteneceği, fatiha suresinde anlatılmıştır. Fatiha Suresinin "Ümmü'1-Kitab" (Kitab'ın özü) "es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet) , "el-Esâs","el-Vâfiye", "el-Kâfiye", "el-Kenz", "eş-Şifâ", "eş-Şükr" ve "es-Salât" gibi başka isimleri de vardır.

FATİHA SURESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?


İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Fatiha suresi hakkında İslam kaynaklarında pek çok bilgi vardır. Bazı hadis ve ayetlere göre Fatiha suresinin faziletleri; "elhamdülillâh" vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: "Zikrin en üstünü 'lâ ilâhe illallah', duanın en yücesi 'elhamdülillâh'tır" (Tirmîzî, "Duâ", 9). "Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür" (İbn Mâce, "Nikâh", 19). Allah'ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur'an-ı Kerîm'deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Kur'an", 9). Peki, Fatiha suresi abdestsiz okunur mu?

FATİHA SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Fatiha suresi, ezbere okunduğu sürece abdestsiz bir şekilde okunabilir. Bu durumun aksine Fatiha suresini dileyen herkes istediği zaman istediği yerde okuyabilir. Haram bölgeler dışında Fatiha suresinin ezbere okunmasında sakınca yoktur. Yalnızca Kur'an-ı Kerim üzerinden okunacaksa abdest alınması gerekir.

Fatiha Suresi Ne İçin Ne Zaman Neden ve Nasıl Okunur?


Fatiha suresini okumak isteyen kişiler sıklıkla ‘Fatiha suresi ne için ne zaman okunur?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İslam alimlerinin açıklamalarına göre Fatiha suresi; namazda, vefat eden kişinin ardından ve istenilen her zaman okunabilir. Peki, Fatiha suresi nasıl ezberlenir?

Fatiha Suresi Nasıl Ezberlenir?


Fatiha suresi, 7 ayetten oluşan Kuran’ın ezberlemesi en kolay surelerinden birisidir. Sureyi ezberlemek için her bir ayetin 11 kez okunması, ardından 3 kez de tamamının okunması yeterlidir.



Fatiha suresinin anlamı İslam alimleri tarafından bu şekilde açıklanmıştır.

Fatiha Suresi


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı