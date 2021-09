Fatiha Suresi Anlamı Nedir? Fatiha Suresinin Faziletleri Nelerdir? Arapça ve Türkçe Okunuşu

Fatiha suresi, namaz suresi olması sebebiyle sıklıkla araştırılan surelerden birisidir. Vakit namazlarında okunması gereken bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Kelime anlamı olarak ‘açmak, açıklığa kavuşturmak, zorlukları gidermek’ olan Fatiha, Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olması sebebiyle de önemlidir. Peki, Fatiha suresini okumanın sevabı nedir?





Kur’anı- Kerim’in ilk suresi olan Fatiha suresi açılık suresi olarak da bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'in özeti niteliğine sahip olması sebebiyle anlamı oldukça önemlidir. Fatiha 'Başlamak ve Açmak' manalarında kullanılır aynı zamanda Allah'a en edilecek en güzel dua anlamına gelir.Mekke döneminde inen surelerden birisi olan Fatiha suresi okunuşu aşağıda verilen şekildedir. Bu şekilde ezberleyerek farz namazlarda Fatiha suresini okuyabilirsiniz.BismillahirrahmanirrahimElhamdulillâhi rabbil'aleminErrahmânir'rahimMâliki yevmiddinİyyâke na'budu Ve iyyâke neste'înİhdinessirâtal mustakîmSirâtallezine en'amte aleyhimĞayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllînRahman ve Rahim olan Allah'ın adıylaHamd, Alemlerin RabbiRahman, RahimHesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.Bizi doğru yola,Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.Fatiha Suresi, Mekke döneminde inen ve yedi ayetten oluşan suresidir. Kelime olarak ''açmak, açıklığa kavuşturmak, meşakkati gidermek ve başlangıç'' anlamlarını taşıyan Fatiha suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suredir. Pek çok Müslüman’ın ‘Fatiha suresinin konusu nedir?’ sorusunun cevabını araştırması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama gerçekleştirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre Fatiha suresinin konusu; Allah'ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O'na yapılıp O'ndan yardım isteneceği, fatiha suresinde anlatılmıştır. Fatiha Suresinin "Ümmü'1-Kitab" (Kitab'ın özü) "es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet) , "el-Esâs","el-Vâfiye", "el-Kâfiye", "el-Kenz", "eş-Şifâ", "eş-Şükr" ve "es-Salât" gibi başka isimleri de vardır.İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Fatiha suresi hakkında İslam kaynaklarında pek çok bilgi vardır. Bazı hadis ve ayetlere göre Fatiha suresinin faziletleri; "elhamdülillâh" vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: "Zikrin en üstünü 'lâ ilâhe illallah', duanın en yücesi 'elhamdülillâh'tır" (Tirmîzî, "Duâ", 9). "Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür" (İbn Mâce, "Nikâh", 19). Allah'ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur'an-ı Kerîm'deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Kur'an", 9). Peki,Fatiha suresi, ezbere okunduğu sürece abdestsiz bir şekilde okunabilir. Bu durumun aksine Fatiha suresini dileyen herkes istediği zaman istediği yerde okuyabilir. Haram bölgeler dışında Fatiha suresinin ezbere okunmasında sakınca yoktur. Yalnızca Kur'an-ı Kerim üzerinden okunacaksa abdest alınması gerekir.Fatiha suresini okumak isteyen kişiler sıklıkla ‘?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İslam alimlerinin açıklamalarına göre Fatiha suresi; namazda, vefat eden kişinin ardından ve istenilen her zaman okunabilir. Peki,Fatiha suresi, 7 ayetten oluşan Kuran’ın ezberlemesi en kolay surelerinden birisidir. Sureyi ezberlemek için her bir ayetin 11 kez okunması, ardından 3 kez de tamamının okunması yeterlidir.İslam alimleri tarafından bu şekilde açıklanmıştır.