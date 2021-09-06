Fatiha Suresi Anlamı Nedir? Fatiha Suresinin Faziletleri Nelerdir? Arapça ve Türkçe Okunuşu

Fatiha suresi, namaz suresi olması sebebiyle sıklıkla araştırılan surelerden birisidir. Vakit namazlarında okunması gereken bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Kelime anlamı olarak ‘açmak, açıklığa kavuşturmak, zorlukları gidermek’ olan Fatiha, Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olması sebebiyle de önemlidir. Peki, Fatiha suresini okumanın sevabı nedir?
Fatiha Suresinin Anlamı Nedir?
Kur’anı- Kerim’in ilk suresi olan Fatiha suresi açılık suresi olarak da bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'in özeti niteliğine sahip olması sebebiyle anlamı oldukça önemlidir. Fatiha 'Başlamak ve Açmak' manalarında kullanılır aynı zamanda Allah'a en edilecek en güzel dua anlamına gelir.
FATİHA SURESİ OKUNUŞU NASILDIR?
Mekke döneminde inen surelerden birisi olan Fatiha suresi okunuşu aşağıda verilen şekildedir. Bu şekilde ezberleyerek farz namazlarda Fatiha suresini okuyabilirsiniz. Fatiha suresinin okunuşu
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Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.
FATİHA SURESİNİN KONUSU NEDİR?
Fatiha Suresi, Mekke döneminde inen ve yedi ayetten oluşan suresidir. Kelime olarak ''açmak, açıklığa kavuşturmak, meşakkati gidermek ve başlangıç'' anlamlarını taşıyan Fatiha suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suredir. Pek çok Müslüman’ın ‘Fatiha suresinin konusu nedir?’ sorusunun cevabını araştırması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama gerçekleştirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre Fatiha suresinin konusu; Allah'ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O'na yapılıp O'ndan yardım isteneceği, fatiha suresinde anlatılmıştır. Fatiha Suresinin "Ümmü'1-Kitab" (Kitab'ın özü) "es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet) , "el-Esâs","el-Vâfiye", "el-Kâfiye", "el-Kenz", "eş-Şifâ", "eş-Şükr" ve "es-Salât" gibi başka isimleri de vardır.
FATİHA SURESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?
İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Fatiha suresi hakkında İslam kaynaklarında pek çok bilgi vardır. Bazı hadis ve ayetlere göre Fatiha suresinin faziletleri; "elhamdülillâh" vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: "Zikrin en üstünü 'lâ ilâhe illallah', duanın en yücesi 'elhamdülillâh'tır" (Tirmîzî, "Duâ", 9). "Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür" (İbn Mâce, "Nikâh", 19). Allah'ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur'an-ı Kerîm'deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, "Fezâ'ilü'l-Kur'an", 9). Peki, Fatiha suresi abdestsiz okunur mu?
FATİHA SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?
Fatiha suresi, ezbere okunduğu sürece abdestsiz bir şekilde okunabilir. Bu durumun aksine Fatiha suresini dileyen herkes istediği zaman istediği yerde okuyabilir. Haram bölgeler dışında Fatiha suresinin ezbere okunmasında sakınca yoktur. Yalnızca Kur'an-ı Kerim üzerinden okunacaksa abdest alınması gerekir.
Fatiha Suresi Ne İçin Ne Zaman Neden ve Nasıl Okunur?
Fatiha suresini okumak isteyen kişiler sıklıkla ‘Fatiha suresi ne için ne zaman okunur
?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İslam alimlerinin açıklamalarına göre Fatiha suresi; namazda, vefat eden kişinin ardından ve istenilen her zaman okunabilir. Peki, Fatiha suresi nasıl ezberlenir?
Fatiha Suresi Nasıl Ezberlenir?
Fatiha suresi, 7 ayetten oluşan Kuran’ın ezberlemesi en kolay surelerinden birisidir. Sureyi ezberlemek için her bir ayetin 11 kez okunması, ardından 3 kez de tamamının okunması yeterlidir.
Fatiha suresinin anlamı
İslam alimleri tarafından bu şekilde açıklanmıştır.