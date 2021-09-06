Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır? Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Bu yazımızda ehliyet sahibi olmak isteyenlerin mutlaka alması gereken sağlık raporunun nasıl alınacağını anlatacağız. Her ehliyet sahibinin ehliyetini yenilemesi, ilk kez ehliyet alacak olan kişilerin ise ehliyet başvurusu gerçekleştirebilmesi için gerekli olan bu belge oldukça büyük önem taşıyor. Peki, sürücü olabileceğinizin kanıtı olan bu belgeyi nereden alacaksınız? Pek çok sürücü adayının araştırdığı ‘Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır?’ sorusunu sizler için cevaplandıracağız. İşte sürücü olur belgesi nereden alınır? sorusunun cevabı ve sürücü olur belgesi hakkındaki tüm detaylar…









Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?



Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?



Ehliyet İçin Sağlık Raporu Ücretli mi?



Ehliyet Sağlık Raporundaki Gruplar Ne Anlama Geliyor?

Ehliyet için Sağlık Raporu Zorunlu mu?



Bu yazımızda sizlere en kısa yoldan ehliyet için sağlık raporunu nasıl alabileceğinizi anlatacağız. İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen sağlık kuruluşlarına gitmelisiniz. Büyük hastanelerden sağlık ocaklarına kadar çeşitli sağlık kuruluşları ehliyet için sağlık raporu veriyor. Ancak ehliyet için sağlık raporu en kolay aile hekimliklerinden alınıyor. Bu sebeple aile hekiminizden randevu alarak ehliyet için sağlık raporu talebinde bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra ‘ehliyet için sağlık raporu nereden alınır?’ sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cevaplandırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre;• - Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri• - Aile sağlığı merkezleri(sağlık ocakları)• - Özel hastaneler• - Özel tıp merkezleri• - Özel poliklinik• - Özel muayenehaneOlmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan ehliyet için sağlık raporu alabilirsiniz. Peki,Sürücü olur belgesi almak için size en yakın sağlık kuruluşundan randevu aldıktan yeni düzenlemeye göre kontrole gitmeden önce e-devlet üzerinden sağlık raporu başvurusu gerçekleştirmeniz gerekiyor. E-devlette yer alan sağlık raporu başvurusu kısmından raporu doldurarak herhangi bir sağlık probleminizin olup olmadığını belirtmelisiniz. Doktor kontrolüne giderken yanınıza kimliğinizi ve kullanıyorsanız lens ya da gözlüğünüzü mutlaka almalısınız. Çünkü ister devlet kurumu ister özel kurum olsun sizlere sürücü olur belgesi vermeden önce görme testi uygulayacaktır. Tüm bunların yanı sıra sürücü olur belgesi alma sürecinde doktorunuzun muayene sırasında soracağı soruları doğru bir şekilde yanıtlamanız gerekiyor. Kısa süre içerisinde genel bir sağlık kontrolünden geçmemeniz durumunda denge ve refleks testleri de bu muayene sırasında gerçekleştiriliyor. Eğer görme, duyma ve reflekslerinizde hiçbir sorun yoksa doktorunuz e-devlet üzerinden doldurduğunuz sürücü olur belgesini imzalayarak ehliyet için sağlık raporu onayınızı gerçekleştirecektir. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanması durumunda ise doktorunuz sizleri uzman doktorlara sevk edebilir. Hekiminiz böyle bir yönlendirme gerçekleştirirse yönlendirdiği doktora gitmeniz ve gerekli muayeneleri gerçekleştirmeniz gerekecektir.Ehliyet için sağlık raporu almak isteyen sürücü adayları sağlık raporunun ücretli olup olmadığını araştırıyor. Yazımızın bu kısmında ‘?’ sorusunu soranlara yanıt vereceğiz. Öncelikle ehliyet için gereken sürücü olur belgesini aile hekimliğinden alacaksanız bunun için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Ancak hekiminiz özel kurumda çalışıyorsa bu durumda sürücü olur belgesi için ücret ödemeniz gerekmektedir. Örneğin devlet hastanesinde herhangi bir ücret ödemeden sürücü olur belgesi alabilirken özel hastanelerde ehliyet için sağlık raporu 300 Türk lirasını bulabilmektedir.Ehliyet için sağlık raporu çıkaran sürücü adayları sıklıkla ‘’ sorusunun cevabını araştırıyor. Ehliyet için sağlık raporu çıkarmak için aldığınız sağlık raporu üzerinde “Sürücü olur”, “1. Grup sürücü olur” ve “2. Grup sürücü olur” olmak üzere üç grup olduğunu yer alıyor. Bu gruplar alacağınız ehliyetin sınıfını belirtir.1. Grup Sağlık Raporları: Sürücü belgeleri içinde M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfı ehliyet alacaklar için sağlık durumunun yeterli olduğunu ifade etmektedir. Bu grupta yer alan sürücüler 10 yılda bir yeniden sağlık raporu alarak ehliyet için gerekli diğer belgelerle birlikte ehliyetlerini yenilemelidir.2. Grup Sağlık Raporları: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfı sürücü belgesi alacaklar için sağlık yeterliliğini ifade eder. Bu grupta yer alan sürücülerin 5 yılda bir ehliyetlerini yenilemelidir. Peki,Ehliyet sahibi olmak için gereken en önemli belgelerden birisi sağlık raporudur. İlk defa ehliyet alacak olan kişilerin sağlık raporu olmaması durumunda ehliyet alması mümkün değildir. Ancak ehliyet sınavının geçilmesi durumunda sürücü kursu dosyasının içerisinde sağlık raporu bulunuyor. Dolayısıyla ehliyeti aldıktan sonra yeni bir rapor alınmasına gerek yoktur.ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.