CHP'li Mengü'den partisine 'Atatürk' eleştirisi: MYK hiçbir şey yapmadı





CHP MYK, başörtülü kadın hakkında skandal ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.



Toplantı sonrası konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi.



CHP MYK'sı Bursa Milletvekili için hiç bir şey yapmadı



Partisinin bu kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şahin Mengü, "Tanju Özcan için toplanan CHP MYK'sı Atatürk'ü suçlayan Bursa Milletvekili için hiçbir şey yapmadı. Y CHP oldukları için mi?" ifadesini kullandı.



Dersim olaylarına 'katliam' demişti



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Dersim olaylarında yaşamını yitirenleri andığı paylaşımında "Katliam" ifadesini kullanması büyük yankı uyandırmıştı.



Sarıbal "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" demişti.