USD (Alış - Satış) : 8,28 - 8,29 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Siyaset
CHP'li Mengü'den partisine 'Atatürk' eleştirisi: MYK hiçbir şey yapmadı

CHP'li Mengü'den partisine 'Atatürk' eleştirisi: MYK hiçbir şey yapmadı

CHP, skandal ifadeleri üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Şahin Mengü, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "CHP MYK'sı Atatürk'ü suçlayan Bursa Milletvekili için hiçbir şey yapmadı." diyerek partisini eleştirdi.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:31
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:41
CHP'li Mengü'den partisine 'Atatürk' eleştirisi: MYK hiçbir şey yapmadı



CHP MYK, başörtülü kadın hakkında skandal ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Toplantı sonrası konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi.

CHP MYK'sı Bursa Milletvekili için hiç bir şey yapmadı

Partisinin bu kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şahin Mengü, "Tanju Özcan için toplanan CHP MYK'sı Atatürk'ü suçlayan Bursa Milletvekili için hiçbir şey yapmadı. Y CHP oldukları için mi?" ifadesini kullandı.

Dersim olaylarına 'katliam' demişti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Dersim olaylarında yaşamını yitirenleri andığı paylaşımında "Katliam" ifadesini kullanması büyük yankı uyandırmıştı.

Sarıbal "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" demişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı