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Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Türkiye Makedonya voleybol maç sonucu Türkiye Makedonya Voleybol Maçı İzle

Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Türkiye Makedonya voleybol maç sonucu Türkiye Makedonya Voleybol Maçı İzle

"Filenin Efeleri" 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı. İspanya karşısında galibiyet elde edilmesinin ardından gözler Makedonya maçına çevrildi. Peki, Türkiye Makedonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Makedonya voleybol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Makedonya voleybol maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 13:30
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 15:27
Makedonya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Türkiye Makedonya voleybol maç sonucu Türkiye Makedonya Voleybol Maçı İzle

Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci mücadelesinden de başarıyla ayrıldı. A Milli Voleybol Takımı'nın İspanya'yı 3-0 yenmesinin ardından Türkiye Makedonya voleybol maçı araştırılmaya başladı. Büyük bir heyecanla takip edilen CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda da mücadele gerçekleştirecek. Peki, Türkiye Makedonya voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE MAKEDONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?


İlk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri Türkiye'ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası'na büyük başarıyla devam eden Filenin Efeleri'nin bir sonraki maçı Makedonya ile olacak. Bu akşam gerçekleşecek maçın ardından C grubundaki diğer maçlara geçilecek. Heyecanla beklenen Türkiye Makedonya voleybol maçına saatler kala ‘Türkiye Makedonya voleybol maçı saat kaçta? ‘ sorusu gündeme geldi.

TÜRKİYE MAKEDONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?


Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen karşılaşması Türkiye Makedonya voleybol maçı 5 Eylül Cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyona'sındaki üçüncü maçında Makedonya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Makedonya voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?


Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen üçüncü maçı bugün gerçekleşecek. Türkiye Makedonya erkek voleybol takımının karşılaşacağı maç saat 14.00'da başlayacak. Türkiye Makedonya maçına saatler kala bu akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise Türkiye Makedonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Türkiye Makedonya voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki, Makedonya voleybol takımı kadrosu nasıl?

TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU


Baturalp Burak Güngör
Mert Matic
Murat Yenipazar
Ramazan Efe Mandıracı
Vahit Emre Savaş
Adis Lagumdzija
Beytullah Hatipoğlu
Caner Ergül
Mirza Lagumdzija
Yiğit Gülmezoğlu
Bedirhan Bülbül
Oğulcan Yatgın


Filenin Efeleri'nin C Grubu oynayacağı diğer maçların programı;

3 Eylül Cuma:

17.00 Türkiye – İspanya

5 Eylül Pazar:

14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

6 Eylül Pazartesi:

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül Çarşamba:

20.00 Finlandiya – Türkiye

Finlandiya, Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grup bulunuyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Takımların çapraz eşleşmeyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ismini çeyrek finale yazdıracak.

Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Turnuvada üçüncülük ve final maçı ise 19 Eylül'de oynanacak.

MAKEDONYA ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU


1 ANGELOVSKI Darko Libero
2 GJORGIEV Gjorgi JrSetter
3 NIKOLOV RistoMiddle blocker
4 JORGIEV NikolaOpposite
5 MILEV VladoOutside spiker
6 ARSOV StojceOpposite
7 NAKOV SlaveMiddle blocker
8 LJAFTOV Aleksandar Outside spiker
9 LEPIDOVSKI FilipMiddle blocker
10 KLOPCHESKI RistoMiddle blocker
11 DESPOTOVSKI FilipSetter
12 NIKOLOVSKI FilipLibero
13 ALEKSOV Stefan Opposite
14 ANDONOV Ivan Opposite
15 MADJUNKOV FilipMiddle blocker
16 ILIEV StojanOutside spiker
17 KOSTIKJ LukaOutside spiker
18 MIHAILOV VaseLibero
19 SAVOVSKI FilipMiddle blocker
20 RICHLIEV EftimSetter
21 STOSHIKJ Marko JuniorSetter
22 RICHLIEV KostadinLibero
23 SHULAJKOVSKI TinoMiddle blocker
24 MIRASCHIEV MIHAJLOMiddle blocker



Türkiye Makedonya voleybol maçı 5 Eylül Cuma saat 14.00'da TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE MAKEDONYA MAÇ SONUCU

TÜRKİYE-3 MAKEDONYA- O

Türkiye Makedonya Voleybol Maçı


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